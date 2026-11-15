عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المسنوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس - في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن 79 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، من جهة باب "المغاربة"، وأدوا طقوساً وصلوات تلمودية، وسط حراسة قوات الاحتلال.

و في السياق ذاته.. هاجم مستوطنون، صباح اليوم الأحد، مزارعين في بلدة "بيت دجن" شرق نابلس، ومنعوهم من قطف ثمار الزيتون، واستولوا على معداتهم، وكميات من المحصول، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت"وفا" بأن المنطقة تتعرض لاعتداءات متكررة وشبه يومية من قبل المستوطنين تستهدف المزارعين خلال موسم قطف الزيتون، وتعيق وصولهم إلى أراضيهم، واستغلالها، ويأتي هذا الاعتداء بعد يوم من مهاجمة مسوطنين قاطفي الزيتون في منطقة "خلة أبو هوان" بالبلدة ذاتها، والاعتداء عليهم وإجبارهم على مغادرة أراضيهم، عقب سرقة معدات ومفارش كانوا يستخدمونها في قطف الثمار.

وفي السياق، رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى بداية الشهر الماضي، 62,916 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منها 48,174 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال، و14,742 اعتداءً نفذها المستوطنين.