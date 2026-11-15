رحمة حسن ليست الأولى.. فنانون غادروا التمثيل بسبب قلة الأعمال واتجهوا لمهن أخرى

أعادت الفنانة رحمة حسن الحديث عن أزمات الفنانين الذين يجدون أنفسهم بعيدين عن الشاشة لفترات طويلة، بعدما اتجهت إلى العمل في مجال العلاقات العامة بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، عقب غيابها عن التمثيل لنحو 4 سنوات.

ورغم تداول أنباء عن اعتزالها الفن، لم تعلن رحمة حسن رسميًا اعتزال التمثيل، لتبقى خطوتها الحالية أقرب إلى تجربة مهنية جديدة، خاصة مع تراجع فرص العمل المناسبة لها خلال السنوات الماضية.

ولم تكن رحمة الحالة الوحيدة التي دفعت قلة الأعمال أو تغير ظروف الوسط الفني إلى الابتعاد عن التمثيل أو البحث عن مصدر دخل خارج المجال.

رحمة حسن.. من الشاشة إلى العلاقات العامة

بدأت رحمة حسن مشوارها الفني بالظهور في الإعلانات والفيديو كليب، قبل أن تخوض تجربتها السينمائية عام 2009 من خلال فيلم "ألف مبروك" مع الفنان أحمد حلمي، ثم فيلم "العالمي" مع يوسف الشريف.

وشاركت بعد ذلك في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، من بينها "سمير وشهير وبهير"، و"موجة حارة"، و"سابع جار"، و"كلبش"، إلى جانب أعمال أخرى.

وكان مسلسل "إيجار قديم" عام 2022 آخر ظهور درامي لها، قبل أن تغيب عن الشاشة لمدة 4 سنوات، لتظهر مؤخرًا من خلال إعلان اتجاهها للعمل في إدارة العلاقات العامة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وبينما لم تحسم رحمة موقفها من العودة إلى التمثيل، أعاد قرارها إلى الواجهة أسماء أخرى واجهت ظروفًا مشابهة، بعضها اضطر إلى البحث عن مهنة أخرى، وبعضها أعلن الاعتزال، بينما عاد آخرون إلى الفن بعد فترة من الغياب.

لوسي.. أدوار لا تناسب تاريخها الفني

من أحدث النماذج الفنانة لوسي، التي تحدثت مؤخرًا عن تفكيرها في الاعتزال، مرجعة الأمر إلى عدم حصولها على عروض ترى أنها تناسب تاريخها الفني.

وأوضحت أنها لا تجد في بعض الأعمال المعروضة عليها ما يلائمها، كما تحدثت عن عدم تناسب بعض الأجور مع قيمتها الفنية، مؤكدة في الوقت نفسه أن التفكير في الاعتزال لا يعني اتخاذ القرار بشكل نهائي.

وكشفت لوسي عن وجود فيلم تعمل عليه منذ نحو عام لكنه يواجه مشكلات إنتاجية ومادية، إلى جانب مسلسل متوقف، مشيرة إلى أنها قد تتجه إلى الاعتزال رسميًا إذا استمر غياب الأدوار المناسبة.

ميرهان حسين.. اعتزال ثم عودة

في عام 2023، أعلنت الفنانة ميرهان حسين ابتعادها عن الفن، وتحدثت وقتها عن شعورها بعدم التقدير وعدم حصولها على الفرص التي تتناسب مع إمكاناتها.

لكن قرارها لم يستمر طويلًا، إذ عادت إلى الساحة الفنية، لتصبح تجربتها مثالًا على أن ابتعاد الفنان عن التمثيل قد يكون مؤقتًا، خصوصًا عندما تكون الأسباب مرتبطة بظروف العمل والفرص المتاحة.

داليا إبراهيم.. من التمثيل إلى الكتابة

في يونيو 2020، أعلنت الفنانة داليا إبراهيم اعتزالها الفن، بعد مسيرة طويلة شملت السينما والتليفزيون والمسرح.

وكان آخر ظهور لها قبل الاعتزال في مسلسل "جراب حواء" عام 2016، قبل أن تتراجع مشاركاتها الفنية بشكل واضح.

ولم تكتف داليا بالابتعاد عن التمثيل، إذ اتجهت لاحقًا إلى الكتابة، لتبدأ مسارًا مختلفًا بعيدًا عن الوقوف أمام الكاميرا.

كريم الحسيني.. من التمثيل إلى مشروع للمشروبات

ومن أبرز النماذج التي اختارت العمل في مجال آخر الفنان كريم الحسيني، الذي أعلن إقامة مشروع لتحضير وبيع المشروبات الساخنة على الطريق.

وجاءت الخطوة في ظل حديثه عن قلة الأعمال الفنية، مؤكدًا أن هدفه كان توفير مصدر دخل وعدم الاضطرار إلى قبول أعمال لا يرغب في تقديمها لمجرد الحصول على المال.

ورغم ذلك، لم يعلن كريم الحسيني اعتزال التمثيل، واستمر في المشاركة بأعمال مسرحية، ما يجعل مشروعه التجاري مصدر دخل إضافيًا إلى جانب الفن.

حسين أبو حجاج.. التمثيل وورشة إصلاح السيارات

أما الفنان حسين أبو حجاج، فاختار الحفاظ على مصدر دخل ثابت إلى جانب عمله الفني، من خلال ورشة لإصلاح إطارات السيارات في محافظة المنيا.

وتحدث أبو حجاج عن أن التمثيل مهنة غير مضمونة، بينما تمثل الورشة مصدر رزق مستقرًا له ولأسرته.

وشارك الفنان في عدد من الأعمال المعروفة، أبرزها مسلسل "الكبير أوي"، لكنه لم يتخل عن مهنته الأساسية، حتى خلال فترات مشاركته في الأعمال الفنية.

سيد صادق.. العمل في محل رولمان بلي

ومن الفنانين الذين تحدثوا عن صعوبة الحصول على أدوار الفنان سيد صادق، الذي كشف في وقت سابق عن عمله في محل لبيع رولمان البلي بوسط القاهرة، بالتزامن مع ابتعاده عن المشاركة في الأعمال الفنية.

وقال إن الفنان لا يستطيع فرض نفسه على المنتجين، موضحًا أن من يرغب في الاستعانة به سيطلبه، وإذا لم يحدث ذلك فلن يتمكن من إجبار أحد على منحه دورًا.

محمود عامر.. السوشيال ميديا كبديل

تحدث الفنان محمود عامر أيضًا عن معاناته من قلة العمل وتأثير ذلك على أوضاعه المادية، مؤكدًا أن البطالة من أصعب الأمور التي يمكن أن يواجهها الفنان بعد سنوات طويلة من العمل.

ولم يتوقف عند الشكوى من قلة الأدوار، بل اتجه إلى تقديم محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستفيدًا من خبرته الفنية في صناعة محتوى مختلف لتوفير مصدر دخل بديل.

أحمد عزمي.. من الاستغاثة إلى العودة

وفي المقابل، شهدت تجربة الفنان أحمد عزمي تطورًا مختلفًا، بعدما تحدث علنًا عن قلة العروض الفنية التي تصله، مطالبًا بالحصول على فرصة جديدة للعودة إلى الشاشة.

ولاقت استغاثته تفاعلًا واسعًا، قبل أن يحصل على فرصة للعودة إلى الأعمال الفنية، ليصبح نموذجًا آخر على تأثير قلة الفرص في مسيرة بعض الفنانين، خصوصًا من أصحاب الخبرات الطويلة.

اعتزال لأسباب مختلفة

لكن ليس كل ابتعاد عن الفن مرتبطًا بقلة الأعمال، فهناك فنانون اتخذوا قرار الاعتزال لأسباب أخرى.

ومن بينهم الفنانة ليلى طاهر، التي أعلنت اعتزالها في سبتمبر 2021، مؤكدة أنها قدمت ما يكفي من الأعمال خلال مسيرتها ولا ترغب في الاستمرار لمجرد الحصول على مقابل مادي.

كما أعلنت المطربة زيزي عادل اعتزال الغناء في أبريل 2022، موضحة أن قرارها جاء نتيجة رغبتها في الابتعاد عن أجواء الفن والتقرب إلى الله، وهو سبب مختلف عن أزمات الفنانين المرتبطة بقلة العروض.

كذلك أعلن الفنان توفيق عبد الحميد الاعتزال أكثر من مرة، قبل أن يؤكد تمسكه بالقرار في ظل ظروفه الصحية التي لم تعد تسمح له بالاستمرار في التمثيل.

وتبقى حالة رحمة حسن مختلفة في الوقت الحالي، إذ لم تعلن اعتزالها رسميًا، وإنما اتجهت إلى مجال مهني آخر بعد سنوات من الغياب عن الشاشة. ومع استمرار هذه الظاهرة، يظل السؤال قائمًا حول قدرة الوسط الفني على استيعاب أصحاب الخبرات، خاصة في ظل تغير طبيعة الإنتاج وتراجع فرص بعض الأسماء التي كانت حاضرة بقوة على الشاشة في سنوات سابقة.