الداخلية تقرر إبعاد شاب أوزبكستاني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.. وهذه شروط ترحيل اللاجئين

أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 1734 لسنة 2026، بشأن إبعاد أحد المواطنين الأوزبكستانيين خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام، وذلك وفقًا لما نشرته الوقائع المصرية.

وزارة الداخلية تقرر إبعاد شاب أوزبكستاني خارج البلاد

ونص القرار، الصادر عن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على إبعاد المدعو YAKHYO ALIJON UGLI JUMANALIEV، أوزبكستاني الجنسية، مواليد 17 أغسطس 2003، خارج البلاد.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وكذلك مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 30 سبتمبر 2026، بشأن طلب إبعاد المواطن الأوزبكستاني خارج البلاد.

وكلفت المادة الثانية من القرار مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرار، فيما نصت المادة الثالثة على نشره في الوقائع المصرية.

وصدر القرار بتاريخ 4 أكتوبر 2026، بتوقيع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص.

حالات لا تكتسب صفة اللجوء

حدد القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:

ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.

القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.

القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام

ويستعرض “صدى البلد” أيضا عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء.

سقوط طلب اللجوء

كما حدد قانون لجوء الأجانب عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء، بينها:

أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب

إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية

إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة

إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون

إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام