ضبط 160 بطاقة تموينية داخل مخبز بلدي وتحرير 186 محضرًا بأسيوط

تمكنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط من ضبط 160 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية، بالمخالفة للقانون، وتحرير 186 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية مكثفة استهدفت المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية بعدد من مراكز المحافظة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية بمختلف أنحاء المحافظة، وتشديد الرقابة على المنشآت التموينية والأسواق، وضبط المخالفات والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار.

من جانبه، أصدر الدكتور عنتر سعيد، وكيل مديرية التموين بأسيوط، تعليمات بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والتجار التموينيين والأسواق، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية وحماية حقوق المواطنين.

وشنت مديرية التموين بأسيوط، من خلال إداراتها الخارجية، حملات تموينية مكثفة على عدد من مراكز المحافظة، أسفرت في مجال الأسواق عن ضبط 160 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية، لقيام صاحبه بتجميعها بالمخالفة للقانون، وتحرير 4 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و3 محاضر غلق لتجار تموينيين، و5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية.

وفي مجال المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 174 محضرًا تنوعت بين نقص وزن الخبز، وعدم مطابقته للمواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء المواطنين بون صرف الخبز.

وأكدت مديرية التموين بأسيوط استمرار الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمنشآت التموينية بمختلف مراكز المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على حقوق المواطنين.