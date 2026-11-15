رحمة: كنا بنواسي ونمازح بعض بسبب تعليقات الجمهور على الكبير أوي

كشفت الفنانة رحمة أحمد كواليس مشاركتها في مسلسل «الكبير أوي»، وتفاصيل علاقتها بزملائها الفنانين حاتم صلاح ومصطفى غريب، مشيرة إلى أن انضمامهم للعمل في البداية كان تجربة مليئة بالحماس، خاصة مع المشاركة أمام الفنان أحمد مكي.

وقالت رحمة أحمد، خلال ظهورها ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، عبر قناة DMC، إن بداية مشاركتهم شهدت حالة كبيرة من الحماس، موضحة أنهم كانوا متحمسين للغاية للعمل مع أحمد مكي، الذي وصفته بأنه نجم كبير، معتبرة أن التجربة كانت فرصة مهمة بالنسبة لهم.

رحمة تكشف علاقتها بحاتم صلاح ومصطفى غريب

وأضافت أن علاقتها بالفنان حاتم صلاح كانت قديمة، بينما كانت تتعرف على الفنان مصطفى غريب للمرة الأولى خلال العمل، مشيرة إلى أن الثلاثي اجتمعوا في أجواء من الصداقة والحماس لتقديم العمل.

وأوضحت أن مشاركتها في الجزء السادس من المسلسل شهدت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور مع شخصية «مربوحة» والأداء الذي قدمته، لكنها أشارت إلى أن ردود الفعل لم تكن متشابهة بالنسبة لجميع المشاركين.

كواليس طريفة بين أبطال الكبير أوي بسبب تعليقات الجمهور

وتحدثت رحمة أحمد عن بعض التعليقات التي كان يتلقاها الفنانون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن الجمهور انقسم في آرائه بشأن أدائها وأداء مصطفى غريب، وهو ما دفعهم إلى التقاط صور للشكاوى والتعليقات وإرسالها لبعضهم البعض على سبيل المزاح والمواساة.

وأضافت أن الأمر تغير في العام التالي، بعدما تعرضت لحملة من التعليقات والانتقادات، وأصبح زملاؤها يرسلون إليها لقطات شاشة من تعليقات الجمهور، في مواقف طريفة تبادلوا خلالها الدعابة بشأن ردود الفعل على أدائهم.