بطريقة طبيعية.. رحمة أحمد تكشف سر خسارة وزنها

كشفت الفنانة رحمة أحمد سر خسارة وزنها، موضحة أنها فقدت وزنها بصورة طبيعية بعد انتهاء فترة الولادة والرضاعة الطبيعية، نافية أن يكون الأمر مرتبطًا باتباع نظام غير طبيعي لإنقاص الوزن.

كواليس اختيارها لدور مربوحة

وقالت رحمة أحمد، خلال حلولها ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر قناة DMC، إنها كانت في أول ظهور لها بعد الولادة، وكان وزنها زائدًا نتيجة ظروف الحمل والرضاعة، لكنها بدأت في خسارة الوزن بشكل طبيعي بعد فطام طفلها وانتهاء فترة الرضاعة.

رحمة أحمد تكشف كواليس بدايتها الفنية

وتحدثت الفنانة عن بدايتها في مجال التمثيل، مؤكدة أن المسرح كان شغفًا كبيرًا بالنسبة لها، حيث بدأت مشوارها الفني من خلال مسرح الجامعة، وكانت تحرص على ممارسة التمثيل رغم ظروفها الشخصية خلال تلك الفترة.

وأضافت أنها كانت لا تزال حاملًا عندما أتيحت لها فرصة المشاركة في عرض مسرحي بدار الأوبرا، مشيرة إلى أنها شعرت بالخوف من التعرض لاكتئاب ما بعد الولادة، ولذلك حرصت على الانشغال بشيء تحبه وتجد فيه شغفها.

كيف حصلت رحمة أحمد على دور مربوحة؟

وأوضحت رحمة أحمد أن أحد أصدقائها المخرجين كان يستعد لتقديم مسرحية في دار الأوبرا، وعرض عليها المشاركة فيها، فوافقت وشاركت في العرض المسرحي.

وأشارت إلى أن الفنان أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي كانا يبحثان في الوقت نفسه عن ممثلة لتجسيد شخصية «مربوحة»، وشاهدا المسرحية التي شاركت فيها، وبعدها بيوم واحد وقّعت معهما على الدور.

واختتمت حديثها باستعادة تفاصيل تلك المرحلة التي شكّلت نقطة تحول مهمة في مشوارها الفني، بعدما قادتها مشاركتها المسرحية إلى فرصة تقديم شخصية «مربوحة» التي ارتبط بها الجمهور.