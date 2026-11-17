أكدت الدكتورة نهى الريس، رئيس إدارة التموين الطبي والصيدليات بالهيئة العامة للتأمين الصحي، أن مبادرة توصيل العلاج للمنازل تمثل بشرى لمنتفعي منظومة التأمين الصحي، حيث تستهدف تسهيل حصول المرضى على أدويتهم دون الحاجة إلى التوجه للصيدليات بصورة دورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، ومتابعة رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأوضحت نهى الريس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تقدم خدماتها لنحو 55 مليون منتفع، وتغطي 20 محافظة، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات الأخرى، مشيرة إلى أن مظلة التأمين الصحي تشمل الأطفال من عمر يوم وحتى المرحلة الجامعية، وفقاً لقواعد الانتفاع بالخدمات.

وأضافت نهى الريس أن الهيئة تمتلك نحو 650 صيدلية خارجية موزعة على 20 محافظة، إلى جانب الصيدليات الموجودة بالمستشفيات التابعة لها، لافتة إلى أن متوسط عدد التذاكر والروشتات التي يتم صرفها يومياً يبلغ نحو 100 ألف تذكرة وروشتة.

وأشارت رئيس إدارة التموين الطبي والصيدليات إلى أن المبادرة بدأ تنفيذها منذ عدة أشهر، وتتيح لمرضى التأمين الصحي الحصول على أدويتهم من خلال خدمة التوصيل للمنازل، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المرضى وتيسير حصولهم على العلاج.

وفيما يتعلق بآلية الاشتراك في المبادرة، أوضحت نهى الريس أن المريض يمكنه التوجه إلى مكتب خدمة العملاء بالعيادة التابع لها، لتسجيل طلب الاستفادة من الخدمة، حيث تتولى الجهات المختصة إجراءات صرف الأدوية والتنسيق مع شركة التوصيل لإيصال العلاج إلى منزل المنتفع.

وأكدت نهى الريس أن خدمة توصيل العلاج تتيح للمنتفع الحصول على أدويته الشهرية من خلال التوصيل كل شهرين، مع قيام شركة التوصيل بالتواصل معه ومراجعة احتياجاته العلاجية بصورة دورية، ولفتت إلى إمكانية استفادة مرضى التأمين الصحي من المبادرة من خلال مكاتب خدمة العملاء الموجودة بالعيادات، مؤكدة وجود خط ساخن داخل كل عيادة لمتابعة المواطنين والرد على استفساراتهم بشأن الخدمة، مؤكدة أن خدمة توصيل الأدوية اختيارية، ويحق للمواطن إيقاف الاستفادة منها في أي وقت إذا رغب في ذلك.