كشف المطرب عمر كمال تفاصيل رحلته قبل الوصول إلى عالم الشهرة والنجومية، مستعيدًا المهن والأعمال البسيطة التي عمل بها في بداياته، ومنها العمل في محطة بنزين ومحل أحذية، إلى جانب العمل في مجال النظافة، مؤكدًا أنه يحرص دائمًا على تذكير نفسه بهذه المرحلة حتى لا يصاب بالغرور أو يتعالى على الآخرين بعد نجاحه.

عمر كمال يكشف رحلته من الأعمال البسيطة إلى عالم الشهرة

وقال عمر كمال، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة «صدى البلد 2»: «الحمد لله كل اللي أنا كنت عايزه أخدته، أنا مش مغرور خالص، أنا بكسر نفسي دايما، وبقول يا رب كبرني في عيون الناس وصغرني في نظر نفسي».

وأضاف أنه يستعيد بداياته الصعبة باستمرار، ويذكر نفسه بالأعمال التي كان يؤديها قبل الشهرة، قائلًا: «بقعد أقول لنفسي: إيه يا عمر يا بتاع البنزينة، إيه يا عمر يا بتاع محل الجزم، يا اللي كنت عامل نظافة، وطي نفسك شوية، ولما جالك ده هتتعوج على الناس عشان ربنا رزقك بشبشب».

وأوضح أن تذكر هذه التفاصيل يمثل وسيلة له لمقاومة الغرور، والحفاظ على تواضعه رغم ما حققه من نجاح وشهرة، مشيرًا إلى أنه لا يريد أن ينسى الظروف التي بدأ منها رحلته الفنية.