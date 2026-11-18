أكد السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الميدالية الذهبية الممنوحة تكريمًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات تُعد واحدة من أرفع الجوائز والتكريمات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال نادر زكي، خلال تصريحات له عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن تلك الجائزة تأتي تقديرًا لدوره التاريخي وإسهاماته في دعم السلام.

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن منح الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي للرئيس الراحل محمد أنور السادات يعكس إدراك الكونجرس لأهمية الدور التاريخي الذي لعبه السادات في صنع السلام، وترسيخ قناعة بأن السعي لتحقيق السلام يمثل أولوية أساسية للدول والشعوب.