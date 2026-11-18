أكد المطرب عمر كمال أن الساحة الغنائية المصرية تتسع لجميع الألوان والأنماط الموسيقية، مشيرًا إلى أهمية وجود مطربين من مدارس مختلفة في الغناء الشعبي، من بينهم بوسي ورحمة محسن وهدى وأمين والليثي وبيكا وعصام صاصا.

عمر كمال: النجاح في الغناء محتاج نفس طويل واستمرارية

وقال المطرب عمر كمال، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة «صدى البلد 2»: «أنا بحب الخير للناس كلها، ومصر مش لون واحد في الغناء، ولازم يكون فيه بوسي ورحمة محسن وهدى وأمين والليثي وبيكا وعصام صاصا وكتير».

وأضاف أن الاستمرار في الساحة الغنائية يتطلب العمل لفترات طويلة، وعدم الاعتماد على نجاح أغنية واحدة، في ظل التغير المستمر في أذواق الجمهور وظهور أنماط موسيقية جديدة.

وأوضح: «فيه ناس بتعمل أغنية تكسر الدنيا وتختفي، دول أصحاب النفس الواحد، السكة دي محتاجة نفس طويل، وتحط في دماغك إن الذوق العام بيتغير كل فترة، وهييجي أنماط تانية».

وأشار عمر كمال إلى أن المطرب قد يمر بفترات ركود لا تحقق خلالها أعماله الغنائية النجاح المتوقع، مؤكدًا أن ذلك لا يعني التوقف عن العمل أو مغادرة الساحة.

وتابع: «ممكن تيجي فترة ركود، مش كل حاجة تنجح، فيه ناس ممكن تنزل 3 أغاني ما تنجحش، يطلع، ده غلط، الموضوع محتاج استمرارية».

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه يتعامل مع الغناء باعتباره مهنة ومصدر رزقه، قائلًا: «أنا بفكر لنفسي في كل حاجة، أنا واخد الموضوع جد، دي شغلانتي وده أكل عيشي».