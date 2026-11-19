تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لتنفيذ أعمال نقل طريق أسفلتى بمشروع نيو كايرو بمدينة هليوبوليس وطلب تنفيذ أعمال الربط على الطريق المستحدث شمال هليوبوليس الجديدة القادم من مدينة بدر حتى طريق الجيش بالإتجاهين وتحويل حركة المرور إتجاه الطريق المستحدث "السابق تنفيذه " بطول 3.5 كم على أن يتم تنفيذ الأعمال لمدة (30 يوما).

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.