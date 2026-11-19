كشف النائب المهندس أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بدائرة عين شمس بمحافظة القاهرة، تفاصيل واقعة مدرسة النعام التجارية بعين شمس، التي شهدت حالات إغماء وضيق في التنفس بين عدد من الطالبات، وما صاحب ذلك من حالة قلق بين الطالبات وأولياء الأمور.

وأوضح النائب أن المستشفى استقبلت 32 حالة في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً أمس الأربعاء، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع الحالات، وإجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان على استقرار حالتهن الصحية، وغادرن جميعًا المستشفى بسلام وعدن إلى منازلهن.

وتوجه النائب أشرف مرزوق عزيز، عضو مجلس النواب، إلى المستشفى لمتابعة الموقف والاطمئنان على الحالات، وأكد أن فريق هيئة مكتبه تواجد منذ اللحظات الأولى لمتابعة تطورات الموقف والاطمئنان على الطالبات، وتولى المتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد عضو مجلس النواب، أهمية الوقوف على كافة ملابسات الواقعة من خلال الجهات المختصة، والتعامل معها بكل جدية وشفافية، حفاظًا على سلامة الطالبات وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار هذه الوقائع وحفاظا على سلامة وصحة الطلاب.

ووجه النائب أشرف مرزوق الشكر لإدارة المستشفى وجميع الأطباء وأطقم التمريض والعاملين، تقديرًا لسرعة الاستجابة وحسن التعامل وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع الحالات، واختتم بيانه، قائلا: "خالص تمنياتنا لجميع الطالبات بموفور الصحة والسلامة، ونسأل الله أن يحفظ أبناءنا وبناتنا جميعًا".