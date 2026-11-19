واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج حملاتها التفتيشية على مختلف الأنشطة التموينية والتجارية بنطاق المحافظة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحطات تموين السيارات، والتصدي لجميع صور التلاعب بالمواد البترولية والاتجار بها في السوق السوداء، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن الحملات أسفرت عن تحرير 12 محضراً تموينياً متنوعاً، شملت 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين لمخالفات تتعلق بالمواد البترولية، حيث تم ضبط 7417 لتراً من السولار.

تم التحفظ على الكميات المضبوطة ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم تحرير محضر غش تجاري ضد أحد المصانع، لإنتاجه أكياساً غير مطابقة للمواصفات القياسية، وذلك بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة.

وشدد محافظ سوهاج على استمرار الحملات التموينية والرقابية بمختلف أنحاء المحافظة، والتعامل بكل حسم مع المخالفين، خاصة المتلاعبين بالمواد البترولية والسلع المدعمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، حفاظاً على حقوق المواطنين وضمان انضباط الأسواق.