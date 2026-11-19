أطلق هشام فاروق المهيري، المشرف العام على سكرتارية المرأة العاملة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مبادرة «أطفال تكتب.. تصنع وطن»، داعيًا الجهات التعليمية ومختلف فئات المجتمع إلى التمسك بالأساليب التعليمية التقليدية في بناء شخصية الطفل، من خلال تشجيعه على ممارسة الكتابة اليدوية، باعتبارها وسيلة فعالة لتنشيط العقل وتعزيز الإدراك والابتكار.

جاء ذلك في تصريحات صحفية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، وهي المناسبة التي أطلقتها الأمم المتحدة عام 1954 بهدف تعزيز الوعي بحقوق الأطفال، وتحسين أوضاعهم، وتوفير الخدمات اللائقة لهم.

وأكد المهيري أن المؤسسات التعليمية الرسمية تمثل الركيزة الرئيسية في ترسيخ مهارات التعلم بالكتابة اليدوية، فيما تضطلع الأسرة بدور أساسي في تشجيع الطفل على المواظبة على ممارسة الكتابة وتنمية مهاراته، مشددًا على أن تنمية قدرات الأطفال مسئولية مجتمعية مشتركة، وقضية تتعلق بمستقبل الدولة، وتتطلب تكاتف جميع الأطراف المعنية.

الاستخدام المفرط للألعاب الإلكترونية

وحذر من الإفراط في استخدام الأطفال للوحات المفاتيح، خاصة شاشات اللمس «التاتش»، سواء الموجودة في أجهزة الحاسب الآلي أو الهواتف الذكية، مشيرًا إلى أنها لا تغني عن ممارسة الكتابة اليدوية، ومحذرًا من تأثير الاستخدام المفرط للألعاب الإلكترونية على تنمية مهارات الإبداع لدى الأطفال.

وشدد على ضرورة مواجهة الانتشار الواسع للألعاب الإلكترونية، واستبدالها بأدوات وأنشطة تعليمية تسهم في تنمية الذكاء الحركي لدى الأطفال، وتساعد على بناء مجتمع تعليمي وتنموي.

كما أكد المهيري أهمية الاهتمام بالأطفال ذوي القدرات الخاصة ودمجهم في مختلف الأنشطة المجتمعية، مع توفير بيئة تعليمية وبنية ترفيهية تتناسب مع احتياجاتهم، وتعزز مكانتهم، إلى جانب اكتشاف الأطفال الموهوبين منهم وتقديم أوجه الدعم اللازمة لهم، بما يضمن حقهم في حياة كريمة.

وقال المهيري: «نحن لسنا ضد الآلة، ولكننا مع التقنين والإدراك بمسئولية الطفل وطرق تعليمه»، موضحًا أهمية تحقيق التوازن بين استخدام الأدوات التقليدية، وفي مقدمتها الورقة والقلم، وتعليم الأطفال التكنولوجيا وطرق التعامل معها، بما يمكنهم من التمييز بين الاستخدامات الإيجابية والسلبية لها.

وأشار إلى أن التكنولوجيا يجب أن تكون أداة مساعدة على التعلم الفكري، وليس عنصرًا أساسيًا في كل ما يتلقاه الطفل من تعليم ومعرفة، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار بناء مجتمع توعوي وتنموي.