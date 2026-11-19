أعلنت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد موستانج GTD موديل 2028، وتنتمي موستانج GTD لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتعتبر موستانج GTD من أقوى سيارات موستانج الإنتاجية .

فورد موستانج GTD موديل 2028

وتقدم إصدار خاص باسم 1901 للاحتفال بواحدة من أهم المحطات التاريخية في مسيرة مؤسس الشركة هنري فورد، إلى جانب تحديثات في التجهيزات الداخلية وخيارات الألوان والجنوط، مع الاحتفاظ بمحرك 8 سلندر .

سبب تسمية موستانج GTD بهذا الاسم

فورد موستانج GTD موديل 2028

يستمد الإصدار الخاص الجديد اسمه من العام الذي نجح فيه هنري فورد في الفوز بسباق للسيارات خلف عجلة قيادة Sweepstakes التي طورها آنذاك في محاولة أخيرة لجذب المستثمرين لتمويل طموحاته في صناعة السيارات، قبل تأسيس شركة فورد للسيارات بعامين.

مواصفات فورد موستانج GTD موديل 2028

تظهر سيارة فورد موستانج GTD موديل 2028 بـ لمسات سوداء متباينة، واستخدام ألياف الكربون المكشوفة في مشتت الهواء الأمامي والخلفي والعتبات الجانبية والجناح الخلفي.

فورد موستانج GTD موديل 2028

ويمتد اللون الأحمر إلى الداخلية، وبها مقاعد مكسوة بجلود حمراء داكنة وخياطة رياضية حمراء، ويحصل الإصدار الخاص بشكل قياسي على حزمة الأداء التي تشمل تحسينات على الديناميكية الهوائية للسيارة إلى جانب تجهيزات تساهم في خفض الوزن، وتم إعادة تصميم مقابض تبديل السرعات خلف عجلة القيادة المصنوعة من التيتانيوم باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتم تحديث إطار مؤشر تبديل السرعات.

فورد موستانج GTD موديل 2028

وأكدت الشركة إتاحة الجنوط الاختيارية المصنوعة من المغنيسيوم لموديل 2028، بعدما واجهت صعوبات في توفيرها منذ تدشين السيارة بسبب مشكلات لدى الموردين، والتي أعلنت فورد عن حلها مؤخراً.

محرك فورد موستانج GTD موديل 2028

فورد موستانج GTD موديل 2028

تحصل سيارة فورد موستانج GTD موديل 2028 علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 5200 سي سي سوبرتشارجر، ومزودة بنظام تزييت بالحوض الجاف، وتنتج قوة 815 حصان، وبها عزم دوران 900 نيوتن/ متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك مزدوج القابض مكون من 8 سرعات، مثبت في الجزء الخلفي من السيارة لتحسين توزيع الوزن، وتصل سرعتها القصوى إلى 325 كم/ساعة، وبها مكابح كربون سيراميك عالية الأداء من بريمبو.