نعت الإعلامية سهير جودة، منيرة شقيقة الفنانة نجلاء فتحي، بكلمات مؤثرة، معربة عن حزنها لرحيلها، وموجهة رسالة دعم ومواساة إلى الفنانة نجلاء فتحي وأسرتها، بعد توالي الأحزان على العائلة خلال الفترة الأخيرة.

ونشرت سهير جودة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة تجمع الشقيقات الثلاث نجلاء ومنيرة ومنى، وعلقت عليها بكلمات مؤثرة، استرجعت خلالها جمالهن والعلاقة التي تجمعهن، مؤكدة أن جمالهن لم يكن مقتصرًا على الملامح، بل امتد إلى الرقي والطيبة والأناقة الإنسانية.

وكتبت سهير جودة: «الشقيقات الثلاث.. زهرة نجلاء فتحي، ومنيرة، ومنى. ثلاثة وجوه يجمعها جمال مختلف، جمال لا يتوقف عند الملامح، بل يمتد إلى الرقي والطيبة والأناقة الإنسانية، وإلى تلك التفاصيل التي تجعل حضور الإنسان ذكرى جميلة في قلوب من عرفوه».

وأضافت: «ثلاث شقيقات، لكل منهن مكانها في حكاية الأخرى.. واليوم ترحل منيرة، بعد أن سبقتها ابنة نجلاء الغالية ياسمين أبو النجا، وفي فترة قصيرة تتوالى أحزان ثقيلة على قلب إنسانة تستحق كل الحب والدعاء».

وتابعت الإعلامية حديثها عن الراحلة، قائلة إن منيرة لم تكن مجرد شقيقة، بل كانت صديقة ورفيقة عمر، تحمل في ذاكرتها حكايات وسنوات من العمر الجميل، مشيرة إلى أن وراء رحيلها حكاية حب ووفاء استثنائية لزوجها الراحل محمود صالح.

ووجهت سهير جودة الدعاء للراحلتين منيرة وياسمين، كما تمنت الشفاء لشقيقة نجلاء فتحي، منى، قائلة: «رحم الله منيرة، ورحم ياسمين، وألبس منى ثوب العافية والشفاء».

كما خصت الفنانة نجلاء فتحي برسالة دعم ومواساة، داعية الله أن يربط على قلبها، ويمنحها الصبر والسكينة لتجاوز هذه الأيام الصعبة، وأن يحيطها بالحب والونس، وألا ترى فيمن تحب مكروهًا.

واختتمت سهير جودة منشورها بكلمات مؤثرة، قائلة: «بعض الناس جمالهم حكاية، وبعض العائلات يظل رقيها شاهدًا على تربيتها وأصلها»، داعية بالرحمة للراحلين، وأن يحفظ الله من بقي من الأحبة.