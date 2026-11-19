وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم، خطاب نوايا مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) بقيمة 4.5 مليون دولار أمريكي تمهيدا لانضمامه إلى مجموعة الدول المانحة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.

وجاء توقيع الخطاب على هامش جلسة حوارية نظمها الصندوق الكويتي للتنمية تحت عنوان "87 مليون حياة.. تعزيز العمل الإنساني والتضامن العالمي وحماية الفئات الأكثر ضعفا" بمشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر.

وذكر الصندوق الكويتي للتنمية، أن الخطاب وقعه عن الصندوق مديره العام بالوكالة رشيد البدر، وعن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر.

وقال الصندوق الكويتي للتنمية إنه يساهم بـ3 ملايين دولار أمريكي من أجل دعم الصندوق الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، إضافة إلى مساهمة أخرى بقيمة 1.5 مليون دولار لدعم الميزانية البرنامجية للمكتب (2027 - 2029).

وذكر الصندوق الكويتي للتنمية أن الجلسة الحوارية التي نظمها اليوم بعنوان "87 مليون حياة.. تعزيز العمل الإنساني والتضامن العالمي وحماية الفئات الأكثر ضعفا"؛ تناولت المشهد الإنساني العالمي وواقع التمويل والإجراءات السياسية والمالية العاجلة المطلوبة لحماية الفئات السكانية الضعيفة.

وأوضح أن الجلسة سلطت الضوء على الجهود الجارية في إطار مبادرة "إعادة ضبط العمل الإنساني" الرامية إلى تقديم استجابة إنسانية أكثر تركيزا وفعالية ومسئولية.

وأشار الصندوق الكويتي إلى أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، تطرق في كلمته خلال الجلسة الحوارية إلى الدور القيادي المتنامي لدولة الكويت في المجال الإنساني لاسيما مساهمات الصندوق الكويتي في الصناديق المشتركة التابعة لمكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية (أوتشا)، مؤكدا أهمية تعزيز وتعميق الشراكة بين المكتب الأممي ودولة الكويت خاصة في مجال الدبلوماسية الإنسانية.

ولفت إلى أن دولة الكويت تتمتع بتاريخ طويل من التضامن الإنساني لاسيما من خلال شراكتها مع "أوتشا" حيث ساهمت ملايين الدولارات التي قدمتها عبر الصندوق في إنقاذ مئات الآلاف من الأرواح في إنجاز استثنائي تحقق من خلال توجيه الموارد إلى المنظمات الأنسب لتقديم الدعم.

وأكد فليتشر ضرورة تكاتف الدول الأخرى بنفس الطريقة لدعم العمل والنهج القائم على المبادئ والحركة الإنسانية المستقلة القائمة على القيم إضافة إلى دعم الإصلاح في هذا المجال.

وشدد المسئول الأممي على ضرورة دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز القيادة السياسية والمالية وتعزيز الوعي العام حول الأزمات الإنسانية ذات الأولوية وفجوات التمويل والإجراءات الملموسة اللازمة لدعم الوصول الإنساني وحماية المدنيين.