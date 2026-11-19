رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية بإدانة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا، وحث حكومة ميانمار على الامتثال الكامل للحكم.

وجاء في بيان أصدره جوتيريش اليوم الخميس: "أرحب بالحكم الذي أصدرته اليوم محكمة العدل الدولية في في الدعوى التي رفعتها جامبيا ضد ميانمار، وهو يمثل اعترافا قويا بمعاناة الروهينجا كضحايا للإبادة الجماعية. إنه برهان على فاعلية العدالة الدولية، وتأكيد جديد على أنه لا ينبغي السماح باستمرار الإفلات من العقاب على مثل هذه الأعمال المروعة. وتعد هذه المرة الأولى التي تُحمل فيها المحكمة دولة مسؤولية ارتكاب إبادة جماعية".

وأكد جوتيريش أن "هذا الحكم ملزم ونهائي وغير قابل للاستئناف. يتعين على ميانمار العمل وفقا لالتزامها بالامتثال لقرار المحكمة؛ ويشمل ذلك وقف أي انتهاكات مستمرة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية من خلال سن تشريعات ملائمة، واتخاذ خطوات للتحقيق مع الجناة وملاحقتهم ومعاقبتهم، وتقديم ضمانات بعدم تكرار هذه الأفعال، ومنع وقوع انتهاكات مماثلة، وتوفير تعويضات ملائمة وفعالة وفورية للروهينجا، بما في ذلك تأمين عودتهم الطوعية والآمنة والكريمة إلى أماكن إقامتهم ولم شمل أسرهم".

كما حث المجتمع الدولي على تعزيز العمل الجماعي ودعم جهود مبعوثته الخاصة إلى ميانمار، جولي بيشوب، من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل يعالج أيضا الأسباب الجذرية لأزمة الروهينجا.