تبحث كثير من ربات البيوت عن طريقة عمل الكريب الحادق في المنزل، باعتباره من الوجبات السريعة والمحببة للكبار والصغار، ويمكن تحضيره بمكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ، مع إمكانية تنويع الحشوات بين الفراخ والجبن واللحوم والخضراوات حسب الرغبة.

ويتميز الكريب بسهولة تحضيره وتكلفته التي يمكن التحكم فيها مقارنة بشرائه من المطاعم، كما يمكن تقديمه في وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء.

مقادير عجينة الكريب الحادق

كوب من الدقيق.

كوب ونصف من اللبن.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة عمل الكريب الحادق خطوة بخطوة

ضعي اللبن والبيضة والزيت في الخلاط واخلطي المكونات جيدًا. أضيفي الدقيق والملح والفلفل الأسود والسكر تدريجيًا. استمري في الخلط حتى تحصلي على عجينة سائلة وناعمة خالية من التكتلات. اتركي العجينة ترتاح لمدة 15 دقيقة تقريبًا. سخني طاسة غير لاصقة وادهنيها بطبقة خفيفة من الزيت. اسكبي مقدارًا من العجينة ووزعيه بسرعة حتى تتكون طبقة رقيقة ومتساوية. اتركي الكريب حتى يتماسك ويأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا، ثم اقلبيه على الجانب الآخر. كرري الخطوات حتى تنتهي كمية العجينة.

حشوات الكريب الحادق المختلفة

1. كريب الفراخ

قطعي صدور الفراخ إلى شرائح صغيرة، وشوحيها مع البصل والفلفل الألوان والبهارات، ثم أضيفي الجبن الموتزاريلا واحشي بها الكريب.

2. كريب الجبن

اخلطي الجبن الرومي والموتزاريلا مع شرائح الزيتون والفلفل الألوان، ثم ضعي الحشوة داخل الكريب واطهيه في الطاسة حتى تذوب الجبنة.

3. كريب اللحم المفروم

عصجي اللحم المفروم مع البصل والطماطم والفلفل الأخضر والتوابل، ثم وزعي الحشوة داخل الكريب وأضيفي الجبن حسب الرغبة.

4. كريب السجق

قطعي السجق إلى حلقات صغيرة وشوحيه مع البصل والفلفل والطماطم، ثم ضعي الخليط داخل الكريب وأضيفي القليل من الجبن.

5. كريب البطاطس

حضري البطاطس المحمرة أو المسلوقة المتبلة بالملح والفلفل والكمون، وأضيفي إليها الجبن أو الخضراوات للحصول على حشوة اقتصادية ومشبعة.

سر نجاح الكريب مثل المطاعم

يجب أن تكون العجينة سائلة وليست سميكة حتى تحصلي على كريب رقيق.

اتركي العجينة ترتاح قبل التسوية للحصول على قوام أفضل.

استخدمي طاسة غير لاصقة وسخنيها جيدًا قبل إضافة الخليط.

لا تضعي كمية كبيرة من العجينة في الطاسة.

لا تتركي الكريب على النار لفترة طويلة حتى لا يجف ويصبح صعب اللف.

بعد إضافة الحشوة، ضعي الكريب على الطاسة مرة أخرى حتى يتحمص من الخارج وتذوب الجبنة.

وبهذه الخطوات يمكنك تحضير الكريب الحادق في المنزل بحشوات متنوعة تناسب جميع أفراد الأسرة، مع التحكم في المكونات والتكلفة والحصول على مذاق شهي يشبه كريب المطاعم.