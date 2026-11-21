تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، للشهود في محاكمة 69 متهما، في القضية رقم 587 لسنة 2025 جنايات التجمع.

محاكمة 69 متهما بخلية التجمع الإرهابية

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من الأول وحتى السابع تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

تمويل الجماعة الإرهابية

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الثامن وحتى الأخير لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهم الثامن وآخرين تهمة تمويل جماعة إرهابية.