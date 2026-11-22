كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرّر القائمة على النشر من عمها وأنجاله لقيامهم بالتعدى عليها بالسب والإستيلاء على جزء من مسكن والدها بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل- مقيمة بمحافظة القليوبية) وبسؤالها قررت بوجود خلافات بينها وبين أنجال عمها على غرفة ملك والدها كائنة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، والتى قام والدها بشرائها من باقى ورثة والده ، وأن المشكو فى حقهما مقيمين بتلك الغرفة ولدى طلبها إخلائها رفضوا وتعدوا عليها بالسب والشتم.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما "نجلى عمها" (عامل خردة ، شقيقه – مقيمين بدائرة القسم) ، وبسؤالهما أفادوا بأن العقار ملك جدهما وآلت ملكيته بعد وفاته إلى أبنائه ، وأنهما مُقيمين بالغرفة المشار إليها قبل قيام والد الشاكية بشراء نصف المنزل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

عقوبة السب

تنص المادة (306) من قانون العقوبات على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

وتنص المادة (307) من قانون العقوبات على أنه «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

عقوبة القذف

وتنص المادة (303) من قانون العقوبات على أن: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».