بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة سائق متهم بالتسبب في وفاة ابنة زوجته، إثر التعدي عليها بالضرب داخل مسكن الأسرة بمدينة بدر.

محاكمة سائق بتهمة إنهاء حياة ابنة زوجته ضربًا في مدينة بدر

وكانت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالتعدي على الطفلة بالضرب، ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة أودت بحياتها.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية خلال جلستها المحددة.

تفاصيل القضية

كشفت أوراق القضية أن الواقعة تعود إلى أغسطس 2025 بدائرة قسم شرطة بدر، حيث اعتدى المتهم على الطفلة عقب عودتها من اللهو بالطريق العام وظهورها بملابس متسخة، ما أثار غضبه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم انهال على الطفلة بالضرب محدثًا إصابات بالغة في الرأس والوجه، وفق ما أثبته تقرير الطب الشرعي، وانتهت بوفاتها متأثرة بتلك الإصابات.

وأكدت النيابة العامة أن المتهم لم يقصد إزهاق روح المجني عليها، إلا أن الاعتداء أفضى إلى موتها، وهو ما يشكل جريمة الضرب المفضي إلى الموت، لتقرر إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته عن الاتهامات المنسوبة إليه.