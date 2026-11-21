انتشرت خلال الآونة الأخيرة تجاوزات لبعض شركات التمويل الاستهلاكي وجهات التحصيل في التعامل مع العملاء المتعثرين، على إثرها تقدم أحد نواب البرلمان بطلب إحاطة بشأن تجاوزات بعض شركات التمويل الاستهلاكي وجهات التحصيل، وما تشهده بعض الحالات من ممارسات تتضمن التهديد والإهانة والتشهير بالمواطنين وانتهاك خصوصيتهم.

وجاء طلب الإحاطة استجابة لشكاوى واستغاثات عدد من المواطنين الذين تعرضوا لممارسات غير مقبولة من بعض موظفي التحصيل والشركات المتعاقد معها، من بينها تكرار الاتصالات الهاتفية بصورة مزعجة، واستخدام عبارات مهينة أو تهديدية، والتلويح بفضح العملاء أمام أسرهم وجيرانهم وزملائهم في العمل.

في هذا الصد،وضع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي ضوابط صارمة لحماية خصوصية المواطنين والحفاظ على سرية بياناتهم، محددًا عقوبات تصل إلى الحبس وغرامة مليون جنيه لكل من يخالف هذه الضوابط، أو يتعمد إفشاء أسرار العملاء دون موافقتهم الكتابية، يأتي ذلك بالتزامن مع تحرك برلماني لمواجهة شكاوى المواطنين من التهديد والإهانة والتشهير خلال عمليات تحصيل المستحقات المالية.

وطبقا لنص المادة 5 من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكي والعاملون لدى أي منهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقا لما تفرضه القوانين المعمول بها.

الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه

وحددت المادة 25 من القانون العقوبات المقررة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي دون الحصول على ترخيص، حيث نصت على الحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتسري العقوبة ذاتها على كل من يخالف أحكام المادة 5 المتعلقة بالحفاظ على سرية بيانات العملاء، مع تعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم.

ووفقا للقانون، تسري أحكامه على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي بشأن المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية والطبية، وخدمات السفر والسياحة، إلى جانب أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.

كما تسري أحكام القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يمارسه مقدمو التمويل الاستهلاكي بشأن المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية .