أجرى الشيخ سيد محمود جاد الرب، مدير عام الدعوة والمراكز الثقافية بمديرية أوقاف الأقصر، جولة ميدانية بعدد من مساجد بندر الأقصر، لمتابعة انتظام العمل الدعوي، والوقوف على مستوى الأنشطة المقدمة للمصلين، والتأكد من أداء المساجد لرسالتها الدعوية والتوعوية.

شملت الجولة مساجد الرضى، وسيدي علي القرافي، وشبان المسلمين، حيث تابع انتظام العمل بها، كما أدى صلاة الجمعة بمسجد الصابوني، وألقى خطبة الجمعة التي جاءت بعنوان «حقوق الطفل في الإسلام»، وتناولت أهمية رعاية الأطفال وحفظ حقوقهم، وغرس القيم والأخلاق الحميدة في نفوس النشء، إلى جانب مسئولية الأسرة والمجتمع في توفير بيئة سليمة تسهم في بناء شخصيتهم.

وأكدت مديرية أوقاف الأقصر استمرار جولاتها الميدانية لمتابعة المساجد والوقوف على انتظام الأنشطة الدعوية بها، والعمل على تطوير الأداء الدعوي، ونشر صحيح الدين وترسيخ مبادئ الفكر الوسطي المستنير، بما يعزز دور المساجد في خدمة المجتمع.