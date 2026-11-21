وقع اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، وعلاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، بروتوكول تعاون مشترك، وذلك بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، بحضور المستشار القانوني للمحافظة، بهدف تعزيز المسؤولية المجتمعية وتوسيع مجالات التعاون لدعم جهود التنمية المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مدن وقرى وتجمعات المحافظة.

ويستهدف البروتوكول نشر الثقافة التأمينية وتعزيز الوعي بأهمية التأمين وأنواعه، إلى جانب تفعيل دور المسؤولية المجتمعية في دعم المشروعات التنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويتضمن البروتوكول تنظيم ندوات وورش عمل للتوعية بأهمية التأمين، والتعاون في تطوير ورفع كفاءة المنشآت الخدمية، خاصة المنشآت الصحية والتعليمية ومراكز الشباب، فضلًا عن دعم التجمعات البدوية والمناطق الأكثر احتياجًا، وتمكين المرأة والشباب وذوي الهمم، والمشاركة في تنفيذ المبادرات البيئية والتنموية.

كما يشمل التعاون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ برامج تدريبية لتأهيل الشباب وإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل، من خلال خطة عمل سنوية ولجنة مشتركة تتولى التنسيق والمتابعة، مع إعطاء الأولوية للمناطق النائية والتجمعات البدوية والمناطق المحرومة من الخدمات.

ويستمر البروتوكول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بما يعزز الشراكة بين محافظة جنوب سيناء واتحاد شركات التأمين المصرية، ويفتح آفاقًا أوسع لمشاركة قطاع التأمين في المبادرات المجتمعية والمشروعات التنموية، دعمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار حرص المحافظة على توسيع مجالات التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والاتحادات المتخصصة، وتفعيل دور المسؤولية المجتمعية بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشدد المحافظ على أهمية توجيه المبادرات والمشروعات المشتركة إلى التجمعات البدوية والمناطق الأكثر احتياجًا، والعمل على تطوير المنشآت الخدمية، خاصة الصحية والتعليمية، بما يحقق مردودًا تنمويًا ملموسًا ومستدامًا، وينعكس إيجابيًا على حياة أبناء المحافظة.