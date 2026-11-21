بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، برئاسة المستشار أشرف عيسى، أعمال فرز الأصوات، عقب انتهاء عملية التصويت التي أُجريت اليوم، السبت 21 نوفمبر 2026، لاختيار شاغلي 18 مقعدًا بالمكتب التنفيذي للحزب.

وتجرى أعمال الفرز تحت إشراف اللجنة المختصة، وبحضور من يرغب من المرشحين أو مندوبيهم، وفقًا للضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، والتي تتضمن حصر أوراق الاقتراع ومطابقتها مع كشوف توقيعات أعضاء الهيئة العليا المشاركين في التصويت.

وتشمل المنافسة على المقاعد المطروحة مناصب السكرتير العام، و5 نواب لرئيس الحزب، و6 مساعدين للسكرتير العام، وأمين الصندوق، وأمين الصندوق المساعد، و4 أعضاء بالمكتب التنفيذي، فيما يتولى رئيس الحزب رئاسة المكتب التنفيذي بحكم منصبه.

ومن المقرر إعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال الفرز، وإثباتها تفصيلًا في محاضر رسمية، على أن تُسلم أوراق الاقتراع وكشوف الحضور ومحاضر الفرز إلى الجهة المختصة بالحزب بموجب محضر تسليم رسمي.

وكانت لجنة تلقي طلبات الترشح قد أعلنت تقدم 35 مرشحًا للمنافسة على المقاعد الـ18 بالمكتب التنفيذي.