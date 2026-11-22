تشارك هيئة تنشيط السياحة المصرية، في العديد من المعارض والبورصات العالمية بأوروبا خلال شهري يناير وفبراير 2027، وذلك في إطار دورها للترويج للمقصد السياحي المصري.

هيئة تنشيط السياحة



أوضحت هيئة تنشيط السياحة، في مستد حصل عليه "صدى البلد"، أنها ستشارك في الفترة من 14 إلى 17 يناير في فيينا بمعرض "Ferien-messe vienna" والذى يعد من أبرز المعارض السياحية الجماهيرية في النمسا حيث بلغ عدد العارضين في دورة 2025 نحو 430 عارضًا يمثلون أكثر من 40 دولة، واستقبل نحو 71 ألف زائر.

أشارت هيئة التنشيط، إلى مشاركتها في معرض "CMTstuttgart" في الفترة من 16 إلى 24 يناير المقام في شتوتجارت ألمانيا، ويصنف بأنه من أقوى المعارض السياحية حيث بلغ عدد العارضية في دورة 2025 نحو 1.570 عارضًا يمثلون أكثر من 100 دولة، واستقبل نحو 260 ألف زائر إلى جانب أكثر من 2000 صحفي من 25 دولة.

تابعت أنها ستشارك في معرض "Fespo zurich" في الفترة من 4 إلى 7 فبراير 2027 بزيورخ سويسرا، ويوصف المعرض بأنه من أبرز المعارض السياحية الجماهيرية حيث شارك في دورة 2025 أكثر من 500 عارض يمثلون أكثر من 50 دولة، وتجاوز عدد زواره 40 ألف زائر.

أضافت إلى إنها ستشارك في معرض "f.re.e munich" المقام في ميونخ ألمانيا في الفترة من 10 إلى 14 فبراير 2027، والذى يعد من أكبر وأهم المعارض بالسوق الألماني حيث بلغ عدد العارضين في 2025 نحو ألف عارض يمثلون أكثر من 50 دولة فيما تجاوز عدد زواره 120 ألف زائر.

