طالبت الدكتورة سماح حمد وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية العالقة على الحدود إلى قطاع غزة، مؤكدة أن نحو 150 ألف خيمة متاحة يمكن أن تلبي احتياجات قرابة 40% من المواطنين، في ظل تفاقم أزمة النزوح وتضرر عشرات الآلاف من الخيام جراء الأمطار والسيول مع بداية فصل الشتاء.

وقالت حمد، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن نحو 50 ألف خيمة غرقت بالفعل خلال موجة الأمطار الأخيرة، رغم أن تقديرات الأمم المتحدة، المستندة إلى صور الأقمار الصناعية قبل هطول الأمطار، أشارت إلى احتمالية تضرر نحو 75 ألف خيمة، محذرة من تصاعد الأرقام مع استمرار فصل الشتاء دون اتخاذ إجراءات عاجلة، بالإضافة إلى أن بعض الأسر الفلسطينية اضطرت إلى النزوح نحو 15 مرة خلال السنوات الثلاث الماضية، هربًا من القصف والظروف الصعبة، فيما يتواصل النزوح داخل القطاع.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية الفلسطينية أن الاحتياجات العاجلة لا تقتصر على الخيام، بل تشمل الشوادر والملابس والأحذية للأطفال، إلى جانب ضرورة توفير الكرفانات ومواد إعادة الإعمار، مشيرة إلى وجود نقص في التمويل الإنساني، أدى إلى تقليص المساعدات المقدمة للأسر الفلسطينية، ولفتت إلى أن نحو 8 آلاف أسرة في الضفة الغربية حُرمت من المساعدات، كما تراجع عدد المستفيدين من حقائب الطعام بنحو 50 ألف أسرة، وفق ما ذكرته بشأن برامج المساعدات.

وأشارت حمد إلى أن الحكومة الفلسطينية تواجه حصارًا ماليًا، مع وصول قيمة الأموال المقتطعة من عائدات المقاصة الفلسطينية إلى نحو 7 مليارات و500 مليون دولار، مؤكدة أن هذه الأموال تمثل موارد فلسطينية كان يمكن توجيهها لدعم المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وشددت على ضرورة تعزيز الدعم الدولي والعربي، والضغط من أجل فتح المعابر وإدخال المساعدات العالقة، فضلًا عن توسيع المساحات المتاحة للنازحين، في ظل تكدس السكان داخل نحو 1600 مخيم نزوح.