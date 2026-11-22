رفض كبار المفاوضين في البرلمان الأوروبي، مقترح التسوية الذي قدمه رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بشأن الحجم الإجمالي للميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي، معتبرين أن التخفيضات المقترحة لا تتناسب مع طموحات التكتل والتحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهه، رغم ترحيبهم بالتقدم المحرز بشأن مصادر الإيرادات الجديدة.

وفي بيان مشترك، أصدره المقررون الرئيسيون للبرلمان الأوروبي بشأن الإطار المالي متعدد السنوات المقبل والموارد الذاتية، رداً على مقترح التسوية الذي طرحه رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أمس السبت، عبروا عن اعتراضهم على حجم الميزانية المقترح.

وقال المقرر المشارك للإطار المالي متعدد السنوات، زيجفريد موريسان، إن المقترح يخفض الإنفاق إلى 0.97% من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي، باستثناء تكاليف الاقتراض المرتبطة ببرنامج "الجيل القادم للاتحاد الأوروبي"، مقارنة بنسبة 1.11% التي أُقرت للميزانية الحالية عام 2020.

وحذر موريسان من أن حجم التمويل المقترح لن يكون كافيا لتغطية الأولويات الأوروبية الجديدة، بما في ذلك التنافسية والدفاع والابتكار، دون التأثير في السياسات التقليدية للاتحاد، وفي مقدمتها الزراعة.

وأضاف موريسان أن البرلمان الأوروبي لن يعتبر موافقته على الميزانية أمراً مفروغاً منه، مؤكداً ضرورة الاستماع إلى مطالب البرلمان للتوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن المفاوضات ستشمل مقترحات جديدة لتمويل الميزانية، من بينها فرض رسم رقمي على المنصات الكبرى، ومساهمة مرتبطة بالأصول المشفرة، ورسوم على المقامرة والمراهنات عبر الإنترنت.

من جهتها، حذرت المقررة المشاركة كارلا تافاريس من أن تقليص الميزانية المشتركة سيؤدي إلى إضعاف الاتحاد الأوروبي وتقليص الفرص المتاحة لمواطنيه، مؤكدة أن المزيد من التخفيضات في سياسة التماسك قد يقوض الاستثمارات الأساسية في الأفراد والمناطق والمجتمعات.

وشددت على أن تحقيق الأمن والقدرة التنافسية والازدهار وتوفير فرص عمل لائقة يتطلب تخصيص الموارد اللازمة، محذرة كذلك من أن خفض تمويل العمل الخارجي، سيجعل أوروبا وشركائها أكثر عرضة للمخاطر في ظل تصاعد الاضطرابات العالمية.

وفيما يتعلق بمصادر الإيرادات، رحبت المقررة دانوشيه نيرودوفا بإدراج الرسم الرقمي المقترح من البرلمان الأوروبي ضمن الخطة الجديدة، واعتبرت ذلك تطوراً مهماً في المفاوضات، كما رحبت بدعوة المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترح بشأن الأصول المشفرة.

وأوضحت أن هذه المصادر يمكن أن توفر إيرادات كبيرة للمساهمة في سداد الديون المشتركة الناجمة عن جائحة كورونا وتمويل الأولويات الجديدة، بما فيها الدفاع الأوروبي، فضلاً عن تعزيز المنافسة العادلة داخل السوق الموحدة وزيادة الشفافية في القطاعات الناشئة.

بدورها، أكدت المقررة المعنية بالموارد الذاتية، ساندرا جوميز لوبيز، أن مصادر الإيرادات الجديدة تمثل مساراً مستداماً لتخفيف الضغط على مساهمات الدول الأعضاء وإتاحة المجال أمام الاتحاد للاستثمار في مستقبله، مشيرة إلى أن المقترح المعدل يتضمن إيرادات سنوية لا تقل عن 60 مليار يورو.

ومع ذلك، شددت على أن استحداث موارد مالية جديدة لا يمكن أن يعوض التخفيضات التي وصفتها بغير المقبولة في الحجم الإجمالي للميزانية، كما أعادت التأكيد على موقف البرلمان القاضي بضرورة أن تكون مدفوعات سداد ديون برنامج «الجيل القادم للاتحاد الأوروبي» خارج سقوف الميزانية متعددة السنوات.

وكان البرلمان الأوروبي قد اعتمد موقفه بشأن الإطار المالي متعدد السنوات في أبريل الماضي، مطالباً بميزانية تعادل 1.27% من إجمالي الدخل القومي للاتحاد، على أن تُضاف إليها تكاليف سداد ديون صندوق التعافي من جائحة كورونا، المقدرة بنحو 0.11% من إجمالي الدخل القومي.

كما اقترح البرلمان استحداث مصادر إيرادات جديدة يمكن أن توفر نحو 30 مليار يورو إضافية للميزانية الأوروبية، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الدول الأعضاء.

ويتطلب اعتماد الميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي قرارا بالإجماع من المجلس الأوروبي، إلى جانب موافقة البرلمان الأوروبي بأغلبية مطلقة من أعضائه.