يواجه الأمريكيون الراغبون في شراء سيارات كهربائية بأسعار معقولة مشكلة متزايدة تتمثل في صعوبة العثور عليها، رغم عودة الطلب على السيارات الكهربائية إلى الارتفاع.

ففي الوقت الذي يبحث فيه المستهلك عن سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم بسعر أقل من متوسط أسعار السيارات ولا تحتاج إلى الوقود، قد يجد نفسه غير قادر على العثور على الطراز الذي يريده؛ وفق ما ذكرته وكالة (بلومبرج) الأمريكية في تقرير نشرته اليوم الاحد.

وفي بداية الأسبوع، لم يكن لدى وكلاء السيارات في مدينة سولت ليك بولاية يوتا سوى 5 سيارات من طراز شيفروليه بليزر الكهربائية معروضة للبيع، بينما لم يتوافر لدى وكلاء مدينة كانساس سيتي سوى 3 سيارات، ولم تكن هناك أي سيارة متاحة في ناشفيل، وفقًا لبيانات المخزون على موقع جنرال موتورز.

ويستعيد سوق السيارات الكهربائية الأمريكي زخمه بعد انتهاء الحوافز الفيدرالية لشراء السيارات الكهربائية في سبتمبر من العام الماضي.

واشترى المستهلكون الأمريكيون 83,300 سيارة وشاحنة كهربائية جديدة في أكتوبر، بزيادة 11% مقارنة بالشهر نفسه من 2025، ليسجل السوق أول زيادة سنوية له هذا العام.

لكن مع ارتفاع الاهتمام بالسيارات الكهربائية بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود، تراجع المخزون لدى وكلاء السيارات بشكل حاد.

ففي ذروة العام الماضي، كان لدى الوكلاء الأمريكيين مخزون من السيارات والشاحنات الكهربائية يعادل 3 أضعاف المخزون الحالي.

ووفقًا للوتيرة الحالية، قد تنفد السيارات الكهربائية من الوكلاء خلال أقل من 3 أشهر، أي أسرع من السيارات التي تعمل بالوقود.

وقال جيل تال، مدير مركز أبحاث السيارات الكهربائية في جامعة كاليفورنيا في ديفيس، إن الطلب الأمريكي على السيارات الكهربائية أكبر بكثير مما تعكسه أرقام المبيعات، لأن المستهلك لا يستطيع شراء سيارة غير متاحة أصلًا.

وأضاف أن شركات السيارات قلصت إنتاج السيارات الكهربائية بعد انتهاء الدعم الحكومي، بعدما واجهت في السابق فائضًا من السيارات غير المباعة، ثم أبقت الإنتاج منخفضًا مع ارتفاع أسعار الوقود عقب اندلاع الحرب مع إيران.

وبحسب بيانات ستاندرد آند بورز جلوبال، كان هناك نحو 65,000 سيارة كهربائية في ساحات الوكلاء الأمريكيين الشهر الماضي، بانخفاض 38% عن العام السابق.

وخفضت جنرال موتورز إنتاج السيارات الكهربائية هذا العام للحد من الخسائر، ليصبح عدد السيارات الكهربائية المعروضة لدى وكلائها في أكتوبر نحو نصف مستواه قبل عام.

كما اختفت نحو 70% من مخزونات السيارات الكهربائية لدى وكلاء فورد خلال العام الماضي بعد إلغاء إنتاج شاحنة إف-150 لايتنينج الكهربائية.

ورغم انخفاض المعروض، تُباع السيارات الكهربائية المتاحة بوتيرة أسرع من السيارات التي تعمل بالوقود للشهر الثاني على التوالي، بينما تُعد السيارات الكهربائية المستعملة الأسرع مبيعًا بين جميع فئات السيارات في السوق الأمريكية.

وتواجه شركات صناعة السيارات التقليدية صعوبة في تحقيق أرباح من السيارات الكهربائية، رغم انخفاض أسعار البطاريات.

ويرى خبراء أن الشركات لا تزال تحقق هوامش ربح أكبر من السيارات التقليدية، ما يدفعها إلى التركيز على الطرازات الأعلى سعرًا بدلًا من السيارات الكهربائية الأقل تكلفة.

وقال كوري كانتور، مدير الأبحاث في رابطة النقل عديم الانبعاثات، إن الإعلان عن طراز كهربائي جديد لا يعني بالضرورة إنتاجه بكميات كبيرة، خصوصًا أن شركات السيارات تفضل بيع الفئات الأعلى تجهيزًا والأكثر ربحية.

وقد يؤدي نقص المعروض الحالي إلى زيادة إنتاج السيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة، إذ ترى فورد أن محدودية الخيارات المتاحة للمستهلكين تمثل فرصة لشاحنتها الكهربائية منخفضة التكلفة التي تخطط لإطلاقها العام المقبل.

وفي المقابل، قالت جنرال موتورز إنها تنتج السيارات الكهربائية بما يتناسب مع طلب العملاء، مع تركيزها على ضبط تشكيلتها لتحقيق أرباح أعلى.

وفي الوقت نفسه، تستفيد شركات أخرى من تراجع إنتاج الشركات التقليدية لزيادة حصتها السوقية. وتستحوذ تسلا على 58% من سوق السيارات الكهربائية الأمريكية، ارتفاعًا من 54% قبل عام، بينما زادت ريفيان وسوبارو وتويوتا حصصها بعد طرح طرازات جديدة هذا العام.

وترى ستيفاني فالديس ستريتي، مديرة رؤى القطاع في شركة كوكس أوتوموتيف، أن أرقام المبيعات الأخيرة تشير إلى بدء ارتفاع الطلب الطبيعي على السيارات الكهربائية، لكن استمرار هذا الاتجاه سيتوقف بدرجة كبيرة على أنواع السيارات التي ستنتجها الشركات وكمياتها، مؤكدة أن توفير مزيج مناسب من السيارات الكهربائية بأسعار معقولة سيكون عاملًا مهمًا بقدر الحوافز الحكومية.