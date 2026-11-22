اقتربت محادثات مؤتمر المناخ الحادي والثلاثين COP 31 المنعقد في أنطاليا بتركيا من التوصل إلى اتفاق نهائي، بعد طرح حزمة جديدة تأمل أستراليا وتركيا، رئيسا المؤتمر، أن تحظى بتوافق دولي بشأن سبل تعزيز جهود مكافحة الاحتباس الحراري.

وقال رئيس المؤتمر مراد كوروم - خلال جلسة عامة عقدت في وقت متأخر من الليل - إن النص الجديد يتضمن معالجة للمخاوف المتعلقة بالوقود الأحفوري وتمويل الدول النامية للتكيف مع تغير المناخ، مشيرًا إلى أن المفاوضين أجروا مشاورات مكثفة بمشاركة نحو 200 وفد، بعدما تجاوزت المفاوضات الموعد النهائي واستمرت حتى الساعات الأولى من اليوم /الأحد/.

ويهدف الاتفاق إلى تحقيق توازن بين احتياجات الدول الأكثر تضررًا من تغير المناخ، والدول التي تعتمد اقتصاداتها على إنتاج الوقود الأحفوري أو استهلاكه، وسط توقعات ببدء التصديق على الاتفاق /الأحد/.

ويأتي المؤتمر في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن ارتفاع درجات الحرارة العالمية يتجه لتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية التي اتفقت الدول على عدم تخطيها قبل أكثر من عقد، وهو ما ينذر بتفاقم تداعيات الظواهر الجوية المتطرفة.