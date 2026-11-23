يكثر البحث لدى العديد من الفتيات عن دعاء للزواج بشخص معين مستجاب، خاصة وأن الدعاء في الثلث الأخير من الليل مستجاب، وفي السطور التالية نكشف عن دعاء للزواج بشخص معين مستجاب فردديه قبل الفجر.

دعاء للزواج بشخص معين مستجاب

الزواج سُنَّةُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي رغَّب فيها، ونَهَى عن الإعراض عنها. وتأخُّرُ الزواج قد يكون ابتلاءً مِن الله- عَزَّ وَجَلَّ- لمَن هو راغِبٌ فيه، باذِلٌ ما في وُسْعِهِ لإيجاد مَن يناسبُ حالَهُ، وعلى مَن ابْتُلِيَ بتأخر الزواج أن يَصبِرَ ويَحتَسِبَ ويَستعينَ بالله تعالى، ولا ييأس مِن رحمته به سبحانه، آخذًا بالأسباب الموصِّلة إلى مراده، مراعيًا في ذلك البحث عمن يناسب حالَهُ، مع الرضا بما قدَّره اللهُ له مِن حال يُسْرٍ وَسَعَةٍ، أو عُسْرٍ يُفَرِّجُهُ اللهُ عنه قريبًا إن شاء سبحانه وتعالى، ومن دعاء الزواج المستجاب ما يلي.

اللهمَّ يسر لي زوجًا صالحًا، واجعلهُ لي كما أحبُّ، واجعلني له كما يُحبُّ، واجعلنا لكَ كما تحبُّ وترضى.

اللهمَّ إنِّي أسألك بكلِّ اسمٍ هو لك سمَّيتَ به نفسك أو أنزلته في كتاب أو علَّمته أحدًا من خلقك أن ترزقني الزّوجَ الصَّالحَ المصلِحَ الذي يعينني على طاعتك.

اللهمَّ يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعَّالٌ لما تريد أسألك أن ترزقني زوجًا صالحًا.

اللهمَّ أعنِّي على غضِّ بصري وتحصينَ فرجي إنَّك على كلِّ شيءٍ قدير وبالإجابة جدير.

اللهمَّ إنِّي استودعتكَ بصري فاحفظه من النَّظرِ إلى كلِّ ما حرَّمته.

اللهمّ إني أعوذ بك من تأخّر الزواج وبطئه، وأسألك أن ترزقني خيراً ممّا أستحق. اللهم إني عبدك، وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدلٌ في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

اللهم يسر أمري واشرح صدري وارزقني الزواج عاجلًا غير آجل.

ربِّ أعنِّي ولا تُعِنْ عليَّ، وانصُرني ولا تنصُرْ عليَّ، وامكُر لي ولا تَمكُر عليَّ، واهدِني ويسِّرِ الهدى لي، وانصُرني على من بغَى عليَّ، ربِّ اجعَلني لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، لَكَ رَهَّابًا، لَكَ مُطيعًا، إليكَ مُخبتًا، إليكَ أوَّاهًا مُنيبًا، ربِّ تقبَّل تَوبَتي، واغسِل حَوبَتي، وأجِب دعوَتي، واهدِ قلبي، وسدِّد لساني، وثبِّت حجَّتي واسلُلْ سَخيمةَ قلبي.

اللَّهمَّ إنِّي أَسألُك الثباتَ في الأمرِ، وأَسألُك عَزيمةَ الرُّشدِ، وأَسألُك شُكرَ نِعمتِك، وحُسْنَ عِبادتِك، وأَسألُك قَلْبًا سليمًا، ولِسانًا صادِقًا، وأَستغفِرُك لِما تَعلَمُ، وأَسألُك مِن خَيرِ ما تَعلَمُ، وأَعوذُ بك مِن شَرِّ ما تَعلَمُ.

دعاء للزواج بشخص معين مستجاب

اللَّهُمَّ إنّي أسألك بخوفي من أن أقع بالحرام، وبحفظي لجوارحي، وأسألك يا ربّ بصالح أعمالي أن ترزقني زوجاً صالحاً يعينني في أمور ديني ودنياي فإنّك على كلّ شيء قدير، اللَّهُمَّ اغفر ذنبي وحصن فرجي، وطهّر قلبي، اللَّهُمَّ ارزقني بالزّوج الذي هو خير لي وأنا خيرٌ له في ديننا ودنيانا ومعاشنا وعاقبة أمرنا عاجله وآجله.

اللَّهُمَّ يا مؤلّف القلوب اجمعني بزوجي وألّف بين قلبي وقلبه على محبّتك وطاعتك، اللَّهُمَّ اجعلني نوراً بين عيني زوجي، اللَّهُمَّ ارزقني حبّه وارزقه حبّي وارزقنا حبّ وجهك الكريم وطاعتك، اللَّهُمَّ اجعلني نوراً بين عينيه، اللَّهُمَّ اعصم قلبه عن المعاصي.

اللَّهُمَّ احفظ قلبي من كل ما لا يرضيك، وارزقني زوجاً صالحاً ترضى عنه وترضاه لي.

اللهم إني أدعوك أن تجعل ليلتي تفوق توقعاتي جمالاً واجعلني أسعد من يزف على أرضك.

اللهم إنّي أسألك بأنّي أشهد أنّك أنت الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصّمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، اقضِ حاجتي، وآنس وحدتي، وفرّج كربتي، واجعل لي رفيقاً صالحاً كي نسبّحك كثيراً ونذكرك كثيراً، فأنت بي بصيراً، يا مجيب المضطر إذا دعاك، احلل عقدتي، وآمن روعتي، يا إلهي من لي ألجأ إليه إذا لم ألجأ إلى الرّكن الشّديد الذي إذا دعي أجاب، هب لي من لدنك زوجاً صالحاً، واجعل بيننا المودّة والرّحمة والسّكن، فأنت على كلّ شيء قدير، يا من قلت للشيء كن فيكون، ربّنا آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النّار، وصلّ اللهمّ على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم إن كان زواجي خيراً لي فيسره لي وإن كان الزواج شراً لي فاصرفه عني واصرفني عنه واخلفني خيرا منه.

اللَّهُمَّ هب لي من لدنك زوجاً هيناً ليناً مرفوعاً ذكره في السماء والأرض وارزقني منه ذرية طيبة عاجلاً غير اّجل إنك سميع الدعاء.

اللهم ارزقني بزوج صالح تقي نقي هني عاشقًا لله ورسوله ناجح في حياته، أكون قرة عينه وقلبه، ويكون قرة عيني وقلبي، اللهم ياجامع الناس ليوم لاريب فيه، اجمع بيني وبين زوج غني بدينه وأخلاقه وماله، ويسعدني ويفرح قلبي، يا من أمره بين الكاف والنون وإذا أراد شيئًا قال له كن فيكون ارزقني بزوج صالح وذرية صالحة تقر بهم العيون.

اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فببابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت.