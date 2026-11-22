أحيا الفنان شريف رمزي الذكرى الثالثة لوفاة شقيقه صلاح، الذي غيّبه الموت وترك فراغًا كبيرًا في حياة أسرته ومحبيه.

وشارك شريف رمزي جمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، مجموعة من الصور التي جمعته بشقيقه الراحل، وعلق عليها برسالة مؤثرة عبّر فيها عن حجم الألم الذي لا يزال يعيشه رغم مرور السنوات.

وكتب رمزي: "ثلاث سنوات مرت على رحيلك يا حبيبي يا صلاح.. ولسه غيابك موجع، ولسه مكانك فاضي، ولسه واحشني زي أول يوم".

وتابع في رسالته: "الوقت مش بينسي زي ما قالوا، فيه ناس غيابها عمره ما بيتنسي، ووجع فراقها بيفضل جوانا مهما عدت السنين.. ثلاث سنين من غيرك، لكن ذكرياتك وضحكتك وصوتك وكل لحظة حلوة جمعتنا لسه عايشة جوايا".

وأضاف: "يمكن اتعودنا نكمل الحياة من غيرك، لكن عمرنا ما اتعودنا على غيابك.. ربنا يرحمك يا حبيبي ويغفر لك ويجمعني بيك على خير في الجنة بإذن الله، هتفضل دايمًا أخويا وحبيبي وعايش في قلبي لحد ما نتقابل تاني.. أرجو من الجميع الدعاء له".

وعلى الصعيد الفني، كان شريف رمزي قد تحدث مؤخرًا عن رغبته في تقديم أعمال السير الذاتية، مؤكدًا أنها تحتاج إلى وجوه جديدة، لكنه يتمنى تجسيد شخصيات ثرية من التاريخ الإسلامي والفرعوني، مثل الملك أحمس وتوت عنخ آمون.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال شريف رمزي كان مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" الذي عُرض في عام 2024، وشارك في بطولته شيكو، كريم محمود عبد العزيز، دنيا ماهر، دنيا سامي، وهو من إخراج محمد أمين.