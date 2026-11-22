يعزز مهرجان العين للكتاب في دورته السابعة عشرة مكانته بوصفه منصة ثقافية ومعرفية تجمع بين أصالة التراث الإماراتي وتطلعات الأجيال الجديدة، من خلال برنامج متنوع يركز على دعم اللغة العربية، وتشجيع القراءة، وتمكين المواهب الإبداعية، وتنشيط السياحة الثقافية، بالتزامن مع تتويج مدينة العين عاصمة للسياحة العربية لعام 2026، وفي إطار الاحتفاء بـ«عام الأسرة».

وصرح سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، بأن الدورة الحالية تشهد توسعاً كمياً ونوعياً ملحوظاً، بمشاركة 230 عارضاً ودار نشر، بزيادة 10 دور عن الدورة السابقة، وانضمام 15 مشاركاً جديداً، إلى جانب عرض أكثر من 110 آلاف عنوان في مختلف المجالات المعرفية، ومشاركة 18 جهة حكومية، و14 جناحاً بتصاميم خاصة.

وأضاف الطنيجي، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن المهرجان ينتقل من مفهوم السوق الموسمي للكتاب إلى منظومة ثقافية متكاملة تتفاعل مع المجتمع والهوية الحضارية لمدينة العين، موضحاً أن فعالياته تمتد إلى مواقع تاريخية وثقافية بارزة، بينها قصر المويجعي ومكتبة زايد وجامعة الإمارات والعين سكوير، بما يمنح الزائر تجربة تجمع المعرفة والتراث والسياحة.

وأشار إلى أن شعار «واحة الحكايات» يعكس خصوصية مدينة العين وارتباطها التاريخي بالواحات، ويستند إلى ثلاثة مرتكزات رئيسية تشمل الارتباط بهوية المدينة، والشمولية في تقديم مختلف أشكال المعرفة، والعمق الأدبي والثقافي الذي يجمع الكتاب والشعراء والمترجمين والمبدعين.

وأضاف أن مركز أبوظبي للغة العربية يضع تمكين الكتاب والمواهب الشابة ضمن أولوياته الاستراتيجية، من خلال تخصيص منطقة للناشرين الإماراتيين، وتنظيم فعاليات توقيع الإصدارات الجديدة، وإتاحة الفرصة للمبدعين للتواصل المباشر مع الجمهور، إلى جانب برامج متخصصة مثل «مختبر أجيال الشعر» ومحور «الشباب والمستقبل».

وأوضح أن المهرجان يقدم أكثر من 200 فعالية موزعة على ثمانية محاور، بمشاركة نخبة من المتخصصين والمبدعين، فضلاً عن مبادرة «صوت العين – بودكاست من أبوظبي» التي تستهدف توثيق الذاكرة الشفهية للمدينة، وإشراك الشباب في صناعة المحتوى الرقمي والصوتي، بما يوسع فرص وصول إبداعاتهم إلى الجمهور العربي.

وأكد الطنيجي أن إقامة الفعاليات داخل المعالم التاريخية، وفي مقدمتها قصر المويجعي، تسهم في تحويل الثقافة إلى تجربة مجتمعية مفتوحة، وتعزز مكانة العين وجهة للسياحة الثقافية المستدامة، مع ربط الأنشطة الأدبية بالمواقع التي تجسد تاريخ الإمارات وهويتها الوطنية.

وأشار إلى أن برنامج «ليالي الشعر: الكلمة المغناة»، الذي يحتفي بعامه الخامس، يمثل إحدى المبادرات المهمة لصون الشعر النبطي والموروث الشعبي الإماراتي، عبر الجمع بين الأمسيات الشعرية والعروض الموسيقية والغنائية، واستعراض تجارب الشعراء المؤثرين، وتشجيع المواهب الجديدة.

وأضاف أن الدورة الحالية تشهد تقديم نسخة تجريبية من كتاب يوثق خمس دورات من برنامج «ليالي الشعر»، بهدف حفظ الذاكرة الأدبية ونقلها إلى الأجيال المقبلة، وإثراء المكتبة العربية بإصدارات متخصصة في التراث الثقافي.

وشدد على أهمية معارض الكتب في بناء علاقة مستدامة بين الأجيال الجديدة والمعرفة، من خلال محور «الطفل والأسرة»، وبرنامج «الفصل التالي»، ومبادرتي «الطفل يقرأ» و«العربية بذائقة أصحاب الهمم»، مؤكداً أن دمج القراءة بالتكنولوجيا والأنشطة التفاعلية يحول المطالعة إلى ممارسة يومية ممتعة، ويدعم التفكير النقدي والإبداع لدى الأطفال والشباب.