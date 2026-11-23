أجرت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بمدرسة علي بن أبي طالب الثانوية بمدينة دهب؛ لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، والوقوف على المستوى التحصيلي للطلاب، وذلك بحضور المهندس مصطفى كمال زرد، رئيس مجلس أمناء المحافظة، وماجدة نوار، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بالمديرية، وعبد الله وهبة، مدير إدارة دهب التعليمية، وكان في استقبالهم محمد فهمي، مدير المدرسة.

وتفقدت مديرة المديرية الفصول الدراسية، وحرصت على مناقشة الطلاب للتعرف على الصعوبات التي تواجههم في استيعاب المناهج الدراسية، والوقوف على مدى تحصيلهم الدراسي، مؤكدة أهمية الاطلاع على أسئلة التي تتيحها وزارة التربية والتعليم، والاستفادة من الفيديوهات التعليمية الخاصة بمختلف المواد الدراسية، ومتابعة القنوات التعليمية؛ بما يسهم في تعزيز الفهم وتنمية مهارات الطلاب والارتقاء بمستواهم التحصيلي.