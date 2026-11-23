أعلن المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم علي عمل دراسة عاجلة وتقيم اداء طلمبات المحطات وعمل صيانة شاملة، " بالسويس، والإسماعيلية وبورسعيد"، وذلك لرفع جاهزيتها الفنية والتشغيلية بما يدعم استدامة التشغيل ويحافظ على كفاءة الأصول ويحافظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي.

وقال المهندس أحمد التراس، أنه أصدر تعليماته لمدير قطاع الصيانة والتشغيل ومديري القطاعات وعموم المناطق بسرعة عمل دراسة عاجلة وتقيم أداء طلمبات المحطات سواء مياه الشرب أو رفع الصرف الصحي بمحافظات القناة الثلاث، والتأكد من كفائتها الانتاجية، ولرفع كفاءتها التشغيلية والحد من احتمالات حدوث الأعطال، والتعامل مع الملاحظات الفنية بصورة استباقية، بما يسهم في تعزيز الجاهزية التشغيلية وتحسين أداء تلك المعدات، لضمان استمرارها في العمل.

وأكد رئيس مدلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، علي أهمية استمرار أعمال المتابعة الميدانية واقيم اداء وعمل صيانة فورية بمختلف مواقع العمل، بأقليم القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، باعتبارها أحد المحاور الأساسية للحفاظ على كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وضمان استقرار التشغيل، والحد من فرص حدوث أي طوارئ قد تؤثر على انتظام تقديم الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشدد المهندس أحمد التراس، على ضرورة أن تستند أعمال التأهيل إلى تقييم فني دقيق عن طلمبات المحطات ووضع تصور متكامل للأعمال اللازمة، سواء مياه الشرب او رفع الصرف الصحي وتحديد أولويات التنفيذ حسب الاحتياجات الفعلية لها، مع الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة مما يدعم رفع كفاءتها التشغيلية ووتحسين أدائها في العمل بكامل طاقتها الانتاجية.

وأضاف التراس، أن هذه الأعمال ضمن خطة لتعزيز مفهوم الصيانة الاستباقية، من خلال المتابعة المستمرة للحالة الفنية جميع مكونات المحطات وتنفيذ أعمال الصيانة والتطهير وفق برامج زمنية محددة، بما يسهم في تقليل فرص حدوث الأعطال الطارئة، والحفاظ على العمر الافتراضي للأصول، ودعم كفاءة واستقرار منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي، في محافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وأوضح المهندس أحمد التراس، علي استمرار فرق التشغيل والصيانة في تنفيذ البرامج الفنية بمختلف المواقع التابعة لها، مع الالتزام بإجراءات الجودة والسلامة والصحة المهنية، بما يضمن جاهزية المحطات واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين بمحافظات القناة مما يساهم في تطوير منظومة العمل والارتقاء بالأداء الفني والتشغيلي خلال تكثيف أعمال الصيانة والمتابعة الميدانية، والاهتمام بتأهيل فرق العمل وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.