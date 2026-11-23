

تعادل فريق الهلال السعودي مع مضيفه نيفتشي الأوزبكي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /الإثنين/ ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وفرط الهلال السعودي في تقدمه بالنتيجة بهدفين دون رد، ليتمكن الفريق الأوزبكي من تعديل النتيجة خلال الشوط الثاني.

تقدم الهلال بهدفين في الشوط الأول عن طريق الإنجليزي أولي واتكينز في الدقيقة 21، والبرازيلي جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 28، ثم نجح نيفتشي في تعديل النتيجة بهدفي أبرور إسماعيلوف في الدقيقة 50، ويوسف أكتشيشيك مدافع الهلال بالخطأ في مرماه في الدقيقة 70.

ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب البطولة، كما ارتفع رصيد نيفتشي إلى 5 نقاط في المركز العاشر.