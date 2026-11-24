انطلقت موجة جديدة من تخفيضات الجمعة البيضاء على منتجات شركة أبل عبر متجر أمازون وشركات الاتصالات، لتسجل أجهزة حديثة مثل "AirPods Pro 3" وساعة "Apple Watch Series 12" وحواسيب "MacBook" أدنى أسعارها على الإطلاق.

تخفيضات قياسية على سماعات AirPods وساعات Apple Watch

أوضح تقرير تقني نشره موقع "Tom's Guide" أن سماعة "AirPods Pro 3" المزودة بميزة إلغاء الضوضاء النشط والترجمة الفورية انخفضت بمقدار 100 دولار لتصل إلى 149 دولاراً بدلاً من 249 دولاراً، بينما تراجعت ساعة "Apple Watch Series 12" المزودة بشريحة "S11" بمقدار 100 دولار لتسجل 299 دولاراً.

وشملت العروض أيضاً الجيل الثاني من جهاز التتبع "AirTag" الذي انخفض سعره إلى 23 دولاراً بدلاً من 29 دولاراً، فضلاً عن تخفيض اشتراك خدمة البث "Apple TV" إلى النصف ليصبح 7 دولارات شهرياً بدلاً من 14 دولاراً.

خصومات أجهزة iPad وحواسيب MacBook وعرض iPhone 18 Pro

لفت التقرير إلى توفر أول تخفيض على جهاز "iPad mini" الجديد مقاس 8.5 بوصة بمعالج "A20 Pro" ليصل إلى 599 دولاراً بخصم 100 دولار، إلى جانب تراجع سعر جهاز "iPad" الجيل الحادي عشر مقاس 11 بوصة بمعالج "A16" إلى 379 دولاراً، وانخفاض سعر "iPad mini 7" إلى 484 دولاراً.

وبحسب ما ذكره الموقع، هبط سعر حاسوب "MacBook Air" مقاس 13 بوصة بمعالج "M4" وذاكرة 16 جيجابايت رام وسعة 512 جيجابايت إلى 989 دولاراً بخصم 310 دولارات، وتراجع حاسوب "MacBook Neo" سعة 256 جيجابايت إلى 649 دولاراً، فيما طرحت شركة "T-Mobile" هاتف "iPhone 18 Pro" مجاناً عند فتح خط جديد والاشتراك في باقاتها غير المحدودة.