ظهرت إشارة علنية أولى من شركة سامسونج إلى سوار اللياقة البدنية المرتقب "Galaxy Fit 4" داخل إحدى وثائق الترويج للأجهزة، مما يؤكد وجوده ويشير إلى اقتراب موعد إطلاقه الرسمي.

تفاصيل الظهور الأول لسوار Galaxy Fit 4 وأبرز التسريبات

أوضح تقرير تقني نشره موقع "SamMobile" في 24 نوفمبر الجاري نقلاً عن "SammyGuru"، أن سامسونج أدرجت سوار "Galaxy Fit 4" أعلى إصدار "Galaxy Fit 3" الذي أُطلق عام 2024، دون الكشف في الوثيقة عن تفاصيل إضافية بشأن التصميم أو المزايا أو السعر أو موعد الطرح.

وبحسب التسريبات السابقة الواردة في التقرير، سيأتي السوار بتصميم قريب من الجيل السابق مع شاشة مستطيلة ذات حواف دائرية، ومن المتوقع توفره بثلاثة ألوان على الأقل.

المواصفات المتوقعة ودعم الدفع الإلكتروني

لفت التقرير إلى أن التسريبات ترجح تزويد "Galaxy Fit 4" بمستشعر بصري لقياس معدل ضربات القلب، وتقنية الاتصال اللاسلكي "Bluetooth 5.3"، إلى جانب دعم تقنية الاتصال قريب المدى "NFC" لإجراء المدفوعات عبر محفظة سامسونج "Samsung Wallet".

وبحسب ما ذكره الموقع، بدأت معلومات تطوير السوار بالظهور منذ أغسطس الماضي كخليفة لسوار "Galaxy Fit 3"، بينما لم تحدد الشركة حتى الآن موعد الإطلاق الرسمي أو الأسعار النهائية.