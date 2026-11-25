كشف المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، حقيقة رحيل سامي قمصان، مدرب ذئاب الجبل، عن الفريق لتولي تدريب النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وقال محسن صلاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد عبد الباسط، خلال برنامج «في السنتر»، عبر قناة «صدى البلد»، «كنت مع اللاعبين وسامي قمصان في أوضة اللبس اليوم بعد الانتصار على القناة، وشكرت سامي قمصان على شخصية الفرقة التي زرعها في الفريق، وهو ما ساهم في العودة في نتيجة المباراة اليوم وتحقيق الانتصار بعد التأخر في النتيجة».

وأردف قائلًا: «لم يحدث أي تواصل إطلاقًا من النادي الأهلي بشأن مسألة تولي سامي قمصان تدريب الفريق، وسامي قمصان نفسه لم يتحدث معي إطلاقًا بشأن مسألة رحيله عن الفريق لتدريب الأهلي

وتابع قائلًا: «من الطبيعي من النادي الأهلي إذا أراد أن يتعاقد مع سامي قمصان أن يتواصل ويستأذن المقاولون العرب أولًا وهذا ما عهدناه من الأهلي».