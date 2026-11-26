تبدو سنة 2027، وفقًا لقراءة حركة الكواكب، محطة تحمل الكثير من التحولات والتجارب الجديدة لمواليد الأبراج، مع تأثيرات فلكية قد تنعكس بصورة مختلفة على العمل والعلاقات والمال والحياة الشخصية.

وتوضح خبيرة الأبراج ندى عادل في تصريح خاص لصدى البلد، أن تحركات زحل ونبتون في برج الحمل، وأورانوس في الجوزاء، وبلوتو في الدلو، ترسم ملامح عام يتسم بالتغيير وإعادة ترتيب الأولويات، مع فرص وتحديات تختلف من برج إلى آخر.

برج الحمل.. بداية مرحلة جديدة

تصف ندى عادل عام 2027 بأنه مرحلة مفصلية لمواليد الحمل، قد تدفعهم إلى إعادة النظر في العمل أو السكن أو الدوائر المحيطة بهم. وعلى الصعيد المالي، قد تظهر فرص مرتبطة بعمل جديد، مع ضرورة إدارة الإنفاق بحكمة. عاطفيًا، قد يشهد العازبون فرصة للتعارف خلال منتصف العام، بينما تحتاج العلاقات الزوجية إلى التعامل الهادئ مع الخلافات. وتنصح مواليد الحمل بتجنب التسرع والعصبية عند اتخاذ القرارات.

برج الثور.. ملفات مالية وعلاقات من الماضي

قد ينشغل مواليد الثور خلال العام بترتيب أوضاعهم المالية ومراجعة بعض الأمور المهنية. وتشير التوقعات إلى احتمالات لظهور أموال من مصادر غير متوقعة، مثل مستحقات قديمة أو أمور مؤجلة. عاطفيًا، قد تعود علاقة سابقة إلى الواجهة، ما يضع مواليد البرج أمام قرار بشأن استئنافها أو إغلاق صفحتها نهائيًا. أما صحيًا، فتدعو التوقعات إلى الاهتمام بالراحة ومتابعة أي أعراض مزعجة.

برج الجوزاء.. فرص للانتشار والتجديد

يحمل عام 2027 لمواليد الجوزاء أجواءً متجددة، مع احتمالات لتوسيع دائرة العلاقات والظهور في مجالات جديدة. مهنيًا، قد تتاح فرص للترقية أو العمل في مجالات تعتمد على التواصل والإعلام والمنصات الرقمية. وعلى المستوى العاطفي، قد ينشأ تقارب مع شخص من محيط العمل. وتنصح ندى عادل مواليد الجوزاء بتحديد أولوياتهم والتركيز على هدف واضح بدلًا من تشتيت الجهد بين أكثر من اتجاه.

برج السرطان.. اهتمام أكبر بالبيت والأسرة

تتجه اهتمامات مواليد السرطان خلال العام نحو شؤون المنزل والعائلة، وقد يفكر بعضهم في الانتقال أو شراء عقار أو سيارة. عاطفيًا، قد تكون الفترة مناسبة لتعزيز الاستقرار، مع احتمالات لخطوات مهمة لدى المرتبطين. وتوصي التوقعات بالانتباه إلى التوتر وتأثيره في الراحة والصحة، وعدم إهمال احتياجاتهم الشخصية وسط مسؤوليات الأسرة.

برج الأسد.. استعادة الطموح والتقدم

قد يشعر مواليد الأسد بأن عام 2027 يمنحهم فرصة لاستعادة الثقة والطموح بعد فترة من الضغوط. وتشير التوقعات المهنية إلى إمكانية التقدم إلى منصب أكبر أو إطلاق مشروع خاص، بينما قد تحمل الحياة العاطفية تعارفًا جديدًا أو علاقة مليئة بالحماس. وتنبه ندى عادل إلى أهمية التروي في منح الثقة، وعدم السماح للشكوك أو المنافسة بالتأثير في العلاقات.

برج العذراء.. مكاسب نتيجة الجهد

يرتبط عام 2027 لمواليد العذراء بالعمل وتحسين الأوضاع المالية، مع احتمالات لزيادة في الدخل أو الحصول على فرصة عمل إضافية. عاطفيًا، قد يتجه بعضهم إلى إنهاء علاقة مرهقة والبحث عن ارتباط أكثر راحة وتوازنًا. وتنصح التوقعات بالاهتمام بالعادات اليومية والتغذية، وعدم تأجيل الاستشارات الطبية عند الحاجة.

برج الميزان.. قرارات حاسمة في العلاقات

قد يجد مواليد الميزان أنفسهم أمام قرارات مهمة تتعلق بالارتباط أو الشراكات، خصوصًا في الأمور التي ظلت معلقة لفترة طويلة. مهنيًا، قد تظهر فرصة للدخول في تعاون جديد يفتح آفاقًا مختلفة. أما عاطفيًا، فقد يتجه العازبون إلى خطوة أكثر جدية، بينما يسعى المرتبطون إلى معالجة خلافات قديمة. وتدعو ندى عادل إلى اتخاذ القرارات بعد التفكير في النتائج، دون ترك التردد يطيل المواقف المعلقة.

برج العقرب.. وضوح أكبر في العلاقات

قد يكون عام 2027 فترة لمراجعة العلاقات وكشف ما لم يكن واضحًا لمواليد العقرب، مع ضرورة التعامل مع الحقائق بهدوء. ماليًا، تتحدث التوقعات عن احتمالات لتحسن الدخل أو تسوية بعض الالتزامات. وفي الجانب العاطفي، قد يختار البعض الابتعاد عن علاقة لا تمنحهم الاستقرار. وتنصح ندى عادل بتجنب ردود الفعل الانتقامية، والتركيز على حماية المصالح الشخصية والمضي قدمًا.

برج القوس.. آفاق للسفر والتعلم

تتسع طموحات مواليد القوس خلال 2027، وقد تظهر فرص مرتبطة بالسفر أو الدراسة أو العمل خارج البلاد. مهنيًا، يمكن أن تكون العقود الجديدة أو التجارب التعليمية بابًا لتغيير المسار. عاطفيًا، قد ينشأ ارتباط بشخص من خلفية أو بلد مختلف. وتوصي التوقعات بالاستعداد الجيد لأي انتقال، والاهتمام بالراحة خلال السفر والتنقل.

برج الجدي.. تخفيف الأعباء وبناء مشروع جديد

قد يشعر مواليد الجدي خلال العام برغبة في التحرر من بعض الضغوط والمسؤوليات المتراكمة، والتفرغ لأهدافهم الخاصة. ماليًا، قد يفكرون في تأسيس مشروع أو تطوير مصدر دخل مستقل. وعلى الصعيد العاطفي، قد تتجه العلاقات المستقرة إلى خطوات رسمية، خصوصًا بعد تجاوز فترات من التوتر. وتنصح ندى عادل بألا يتحمل مواليد الجدي مسؤوليات الآخرين على حساب راحتهم.

برج الدلو.. دور بارز في التغيير

تضع توقعات 2027 مواليد الدلو أمام فرص لتولي مسؤوليات أكبر وإحداث تغيير في محيطهم المهني أو الاجتماعي. وقد يبرز بعضهم في موقع قيادي أو يبدأ مسارًا جديدًا يلفت الانتباه. عاطفيًا، قد تظهر علاقة غير تقليدية تحمل طابعًا مختلفًا عن التجارب السابقة. وتنبه التوقعات إلى ضرورة الموازنة بين الطموح والراحة، وتجنب استنزاف الطاقة في العمل.

برج الحوت.. تجدد داخلي وبدايات مختلفة

قد يحمل عام 2027 لمواليد الحوت شعورًا بالتجدد والرغبة في استعادة التوازن بعد فترة من الحيرة. ماليًا، قد تظهر فرص من مجالات إبداعية أو أعمال تعتمد على المهارات الشخصية والتواصل عبر الإنترنت. عاطفيًا، قد يلتقي بعضهم بشخص يشعرون معه بالتقارب والانسجام.

وتنصح ندى عادل بالاهتمام بالنوم والراحة، والابتعاد عن مصادر القلق قدر الإمكان.

الأبراج الأكثر حظًا في 2027 وفق توقعات ندى عادل

- الأكثر حظًا ماليًا: الثور، العذراء، الجدي.

- الأكثر حظًا عاطفيًا: الحمل، الميزان، الحوت.

- الأكثر حظًا في الشهرة والانتشار: الجوزاء، الأسد، الدلو.