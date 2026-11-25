استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، السيد ماتيوس ريموند، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU)، والدكتور أشرف صبحي، رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية (FASU)، واللواء أحمد ناصر، رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الإفريقية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير منظومة الرياضة الجامعية.

وأكد الوزير اهتمام الوزارة بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بالجامعات المصرية، واكتشاف المواهب ورعايتها، باعتبار الرياضة أحد المكونات الأساسية لبناء شخصية الطالب الجامعي، وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي والمنافسة الشريفة.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتطوير منظومة الرياضة الجامعية، وتوسيع قاعدة مشاركة الطلاب في الأنشطة الرياضية، واكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، وتشجيع الطلاب المتميزين، مشيرًا إلى أن الرياضة تمثل أحد المكونات الأساسية لبناء شخصية الطالب الجامعي، وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي والمنافسة الشريفة، وأن دور الجامعات لا يقتصر على تقديم التعليم الأكاديمي، وإنما يمتد إلى إعداد شخصية متكاملة قادرة على الإبداع والتميز والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

وأشار الوزير إلى نجاح مصر في استضافة دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»، بمشاركة 2082 طالبًا وإداريًا يمثلون 82 جامعة ومؤسسة تعليمية من 18 دولة إفريقية، بما يعكس قدرة مصر التنظيمية ودورها في تعزيز التواصل بين شباب القارة، لافتًا إلى ما شهدته البطولة من منافسات متميزة وروح رياضية بما يعكس أهمية الرياضة في ترسيخ قيم التنافس الإيجابي والتعاون بين الشباب الإفريقي.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي أهمية تعزيز التكامل بين المؤسسات الرياضية والجامعية على المستويات الوطنية والإفريقية والدولية، وتطوير التعليم الجامعي المتخصص في علوم الرياضة والإدارة الرياضية، بما يواكب المتغيرات العالمية ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة لقيادة المنظومة الرياضية.

كما أشاد الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بالدور المصري والإمكانات والبنية التحتية الرياضية المتميزة، مؤكدًا أهمية الرياضة في تعزيز السلام والتقارب بين الشعوب.

وتناول اللقاء بحث تطوير البرامج والدرجات العلمية المتخصصة في علوم الرياضة والإدارة الرياضية، والاستفادة من التكنولوجيا والبحث العلمي، ودراسة إطلاق برنامج مشترك مع الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية لمنح درجة الماجستير التنفيذي في الإدارة الرياضية (FISU Master).

كما ناقش اللقاء فرص استضافة مصر، ممثلة في الاتحاد الرياضي المصري للجامعات برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، عددًا من البطولات والفعاليات الرياضية الجامعية الدولية، وإمكانية استضافة دورة الألعاب الجامعية العالمية مستقبلًا، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الرياضة الجامعية الدولية.