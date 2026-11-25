أصدر النائب ياسر الهضيبي ، سكرتير عام حزب الوفد ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب رسالة إلى الوفديين بعد فوزه بمنصب سكرتير عام حزب الوفد.

وقال الهضيبي في بيانه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “ الفيسبوك”:إلى كل وفدي ووفدية.. فلنلمّ الشمل، وليعد بيت الأمة إلى الناس أحمد الله على ما وفّقني إليه، وأشكر زملائي أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد على مشاركتهم في انتخابات المكتب التنفيذي، وأقدّر الثقة التي منحوني إياها لاختياري سكرتيرًا عامًا للحزب. وأحيّي كل زميل خاض المنافسة وطرح رؤيته لمستقبل الوفد".

وأضاف سكرتير عام حزب الوفد ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: وأتوجه بخالص الشكر إلى الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، على قراره بإعادة الفرز استجابةً لطلبات المراجعة. وبعد إعلان النتيجة في الفرز الأول، أكّدت لجنة إعادة الفرز فوزي بالمنصب. وأقدّر جهد اللجنتين، وأثمّن إتاحة المراجعة احترامًا لأصوات الزملاء وحقهم في الاطمئنان إلى النتيجة.

وتابع: ومنذ هذه اللحظة، لا أسأل زميلًا لمن أعطى صوته. أسأله ماذا نستطيع أن نفعل معًا من أجل الوفد؟ أمدّ يدي لكل زميل اختلفت معه، ولكل وفدي ابتعد وبقي الوفد في قلبه، ولكل شاب ينتظر فرصته ليشارك ويُسمَع صوته. وأبدأ بنفسي، فأستمع إلى من اختلف معي، وأفتح باب العمل لمن لديه ما يقدّمه. لمّ الشمل يبدأ بأن يجد كل وفدي مكانًا حقيقيًا في العمل ومسؤولية يحملها.

وقال: وأدعوكم إلى أن نمضي معًا، بقيادة رئيس الحزب وبجهد الهيئة العليا والمكتب التنفيذي ولجان المحافظات، نحو هدف واحد: أن يعود بيت الأمة إلى الشارع المصري، وأن يجد المواطن الوفد حاضرًا حين يحتاج إلى من يسمعه ويتابع قضيته.

واستطرد: وهذا يبدأ من لجاننا في المحافظات والمراكز والأحياء. نذهب إلى الناس، نستمع إليهم، نتابع ما يمكن حلّه محليًا، ونحمل إلى نوابنا ما يستدعي تحركًا برلمانيًا. وحين يطرق مواطن باب لجنة من لجان الوفد، فمن حقه أن يجد من يتابع معه ويخبره بما تم.

واختتم بيانه قائلا: هذا هو العهد الذي أقطعه أمامكم: أن أبذل جهدي في جمع الصف، وأن أكون حاضرًا معكم في المحافظات وبين الناس. وأدعو كل وفدي ووفدية أن نبدأ هذا العمل معًا. فمكان بيت الأمة بين أهل مصر ،حفظ الله مصر، ووفّقنا جميعًا لخدمة أهلها.