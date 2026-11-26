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شاركت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الألكسو، في الندوة الافتراضية التي نظّمتها الشبكة العالمية للتعليم الذكي (GSENet)، بعنوان «التعليم الذكي في إفريقيا جنوب الصحراء والمنطقة العربية وأوروبا: المسارات والأولويات والإمكانات»، بمشاركة خبراء وممثلي مؤسسات تعليمية ومنظمات إقليمية ودولية.

ومثّل المنظمة الأستاذ الدكتور محمد الجمني، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، الذي قدّم مداخلة حول واقع التعليم الذكي في المنطقة العربية وآفاق تطويره، استنادًا إلى الفصل الخاص بالمنطقة العربية في تقرير الشبكة لعام 2026 حول التعليم الذكي في العالم.

واستعرض الدكتور الجمني تنوّع السياقات التعليمية في الدول العربية، بين دول تتقدّم في إدماج الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية الرقمية، ودول تواصل جهود التحوّل الرقمي، وأخرى تواجه تحدّيات ضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات والنزاعات.

وأكّد أهمية تكييف السياسات والبرامج مع هذه السياقات، بما يضمن الإنصاف وجودة التعلّم وإتاحة الفرص للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

كما تناولت المداخلة دور التعليم الذكي في تطوير الممارسات البيداغوجية وأساليب التقييم، مع التأكيد على محورية المعلّم وضرورة دعمه بالتكوين المستمر في الاستخدام التربوي المسؤول للذكاء الاصطناعي.

وأبرزت أهمية تطوير الموارد التعليمية المفتوحة باللغة العربية، وحماية بيانات المتعلّمين، وقياس الأثر الفعلي للاستثمارات الرقمية على نتائج التعلّم.

وفي هذا الإطار، عرض الدكتور الجمني إسهامات الألكسو في دعم التعاون العربي، ولا سيما من خلال الأسبوع العربي للبرمجة، وتنمية القدرات، وتطوير الموارد التعليمية المفتوحة، وميثاق الألكسو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

واقترح تعزيز التعاون ضمن الشبكة عبر شراكات بين المعلّمين، وتطوير موارد عربية ميسّرة للاستخدام في البيئات محدودة الاتصال، واعتماد مؤشرات مشتركة لتقييم جودة التعلّم والشمول والاستخدام المسؤول للبيانات.

وتندرج هذه المشاركة في إطار جهود الألكسو لتعزيز تبادل الخبرات عربيًا ودوليًا، ودعم توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة تعليم منصف وشامل وذي جودة.