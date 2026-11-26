شاركت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية في افتتاح فعاليات معرض القاهرة الدولي للأخشاب وماكينات الأخشاب «Cairo WoodShow 2026»، المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات (CICC) خلال شهر نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الشركات العاملة في صناعة الأخشاب والأثاث، وموردي الخامات، ومصنعي المعدات والتكنولوجيات الحديثة.

وشارك في فعاليات افتتاح كايرو وود شو 2026 المهندس محمد عبدالغفار، رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، والمهندس وليد عبدالحليم، أمين صندوق المجلس التصديري للأثاث، والدكتورة مها صالح، مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية، والمهندس داوود الشيزاوي، رئيس مجلس إدارة معرض «جلوبال وود شو».

كما حضر من أعضاء مجلس إدارة الغرفة المهندس علاء نصر الدين، وكيل أول الغرفة، والأستاذ خليفة سالم، والمهندس أحمد الفولي، عضوا هيئة المكتب، إلى جانب الأستاذ حلمي زايد، والدكتورة نهى كامل، والمهندس مجدي بردان، أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد المهندس محمد عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة، في كلمته الافتتاحية، اعتزاز الغرفة بشراكتها الصناعية الممتدة مع المعرض، مشيرًا إلى أهمية تنظيم ملتقى متخصص يجمع المصنعين وموردي الخامات والتكنولوجيا ومستلزمات الإنتاج، بما يتيح فرصًا جديدة للتعاون وتطوير الأعمال وتعزيز التواصل بين مختلف أطراف الصناعة.

وأوضح عبدالغفار أن صناعة الأخشاب والأثاث تمثل قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة، لارتباطها بمنظومة واسعة تضم المصانع والورش وأصحاب الأعمال والعمال والفنيين والمصممين، مؤكدًا أن الغرفة تضطلع بدور مهم في تمثيل مصالح القطاع والتعبير عن احتياجاته، والعمل مع الشركاء المعنيين على تهيئة بيئة داعمة لنمو الصناعة وتطورها.

وأشار إلى أن تطوير صناعة الأخشاب والأثاث يتطلب رؤية متكاملة تبدأ من تحسين جودة الخامات ورفع كفاءة الإنتاج، وتمتد إلى تطوير التصميم وتنمية مهارات العاملين وتعزيز القدرة على النفاذ إلى الأسواق، لافتًا إلى أن تكامل هذه العناصر يمثل ركيزة أساسية لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري وتعزيز قدرته على المنافسة محليًا ودوليًا.

وأضاف أن المعرض يمثل فرصة مهمة للتواصل بين مختلف أطراف الصناعة، والتعرف على أحدث التطورات في مجالات المعدات والتكنولوجيا والخامات، وبناء شراكات تستجيب لاحتياجات المصنعين وتدعم خططهم التوسعية، مؤكدًا حرص الغرفة على تحقيق استفادة عملية لأعضائها من مشاركتها في فعاليات المعرض.

وكشف رئيس الغرفة عن تخصيص جناح للغرفة طوال أيام المعرض الأربعة لاستقبال المصنعين والاستماع إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم، ومناقشة الخدمات التي يمكن أن تسهم في تطوير منشآتهم، إلى جانب تقديم عروض يومية للتعريف بخدمات الغرفة ومجالات الدعم المتاحة وآليات الاستفادة منها.

وأوضح أن الغرفة حرصت كذلك على ترشيح متحدثين للمشاركة في المؤتمر المصاحب للمعرض، لطرح ومناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المصنعين والعارضين في مجالات الصناعة والتصميم والابتكار، بما يسهم في تبادل الخبرات وطرح أفكار وحلول قابلة للتطبيق.

وأشار عبدالغفار إلى أن فريق الغرفة سيعقد لقاءات مع العارضين من الموردين لبحث أوجه التعاون وسبل استفادة أعضاء الغرفة من منتجاتهم وخبراتهم وحلولهم الفنية، فضلًا عن عقد اجتماعات مع العارضين الأجانب بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التواصل مع الصناعة المصرية.

وشدد رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث على ثقته في قدرات المصنع المصري وخبراته وإمكاناته التطويرية، مؤكدًا أن الغرفة تواصل العمل على مساندة هذه القدرات، وتوسيع فرص المعرفة والتعاون والنمو، بالتنسيق مع الجهات والشركاء المعنيين، بما يدعم تنافسية صناعة الأخشاب والأثاث المصرية ويعزز فرص نموها.