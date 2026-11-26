أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، أن الوكالة تجري محادثات مع روسيا وأوكرانيا بشأن الترتيبات اللازمة لإقرار وقف إطلاق نار محلي للمرة التاسعة في محطة زابوريجيا النووية، عقب انقطاع جديد للتيار الكهربائي الخارجي عن المحطة.

وأوضحت الوكالة- في بيان- أن المحطة فقدت اتصالها بخط الكهرباء الخارجي الوحيد المتبقي، وهو خط «فيروسبلانا-1» بجهد 330 كيلوفولت، في الساعة 5:28 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم 25 نوفمبر، مشيرة إلى أن الانقطاع وقع، بحسب التقارير، نتيجة نشاط عسكري.

وأضافت أن محطة زابوريجيا تعتمد، للمرة الـ28 منذ اندلاع النزاع، على مولدات الديزل الاحتياطية لتوفير الطاقة اللازمة لأداء وظائف السلامة والأمن النوويين الأساسية.

وقال جروسي: «نواجه مرة أخرى انقطاعًا للتيار الكهربائي الخارجي عن محطة زابوريجيا النووية، إذ إن استمرار اعتمادها على خط كهرباء واحد فقط، إلى جانب موقعها على خط المواجهة في منطقة حرب نشطة، يجعل اتصالها بشبكة الكهرباء الخارجية في وضع بالغ الخطورة».