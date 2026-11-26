أعربت وزارتا خارجية ليتوانيا وكرواتيا عن تضامنهما مع مصر، على خلفية حادث حريق الوراق، الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، مقدمتين خالص التعازي لأسر الضحايا، ومتمنيتين الشفاء العاجل للمصابين .

وأعربت وزارة خارجية ليتوانيا عن صدمتها إزاء الحادث ، مقدمة تعازيها القلبية لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، وقوف بلادها إلى جانب مصر في هذه اللحظات العصيبة.

من جانبه، أعرب وزير خارجية كرواتيا جوردان جرليتش رادمان عن حزنه الشديد إزاء الحادث الأليم، مؤكدا تضامن بلاده مع الشعب المصري، ومقدما خالص التعازي لأسر الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

آ ى ة /س.ع

أ ش أ