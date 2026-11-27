تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، نتائج حملات النظافة المكثفة بمختلف المراكز والمدن والأحياء، والتي أسفرت عن رفع 970 طنًا من المخلفات والتراكمات، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وشهد حي ثان المحلة الكبرى أعلى كميات الرفع بإجمالي 180 طنًا، يليه حي أول طنطا بـ170 طنًا، ثم حي أول المحلة الكبرى بـ100 طن، وسجل كل من مركزي طنطا وكفر الزيات 80 طنًا لكل منهما.

تحرك تنفيذي عاجل

وتضمنت الأعمال رفع 60 طنًا بكل من حي ثان طنطا ومراكز سمنود والسنطة وقطور، و40 طنًا بكل من مركز المحلة الكبرى ومركز زفتى ومركز بسيون.

رفع تلال واكوام القمامة

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات اليومية بمختلف أنحاء المحافظة، مع تكثيف المتابعة الميدانية لأعمال الوحدات المحلية، وسرعة رفع المخلفات والتراكمات والتعامل مع البؤر أولًا بأول، بما يضمن الحفاظ على نظافة الشوارع والميادين وتحسين جودة الحياة لأهالينا.