أعلنت محافظة الوادي الجديد تكثيف حملات النظافة العامة وإزالة الحشائش ورفع المخلفات بعدد من أحياء وشوارع مدينة الخارجة، في إطار جهود الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع تجمعات القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة

وأوضحت المحافظة أن الحملات شملت قص وإزالة الحشائش والهيش، ورفع تجمعات القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة، وتجريد الشوارع باستخدام المعدات الثقيلة واللوادر وسيارات القلاب، وذلك بأحياء بنك مصر القديم والزهور والأمل.

وأضافت أن الأعمال تضمنت تكثيف الكنس اليومي ورفع المخلفات وتنظيف الأرصفة بعدد من الشوارع، من بينها جمال عبد الناصر وعارف والدكتور الذهبي والمزرعة بالسبط البحري والناضورة.

وأكدت محافظة الوادي الجديد استمرار حملات النظافة اليومية بمختلف الأحياء والقطاعات بمدينة الخارجة، مع دعوة المواطنين إلى التعاون والحفاظ على نظافة الشوارع وإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لها.