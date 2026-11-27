تواصل محافظة الوادي الجديد ضخ كميات وفيرة من الخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة بمنافذ البيع التابعة للوحدات المحلية، لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر.



منافذ تابعة لمحافظة الوادى الجديد

وأوضحت المحافظة أن المنافذ المنتشرة بأحياء الزهور والسبط وطريق الداخلة والسلام والمروة، بالإضافة إلى منفذي البساتين والشعلة، تشهد توافرًا يوميًا للسلع الطازجة وإقبالًا من المواطنين وذلك بسبب انخفاض الأسعار بها.

وأكدت محافظة الوادي الجديد استمرار متابعة عمليات البيع والتوريد لضمان انتظام ضخ المنتجات وعدم انقطاعها، مع التوسع في إتاحة السلع الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار السعري وتوفير احتياجات المواطنين بمختلف أحياء مدينة الخارجة.